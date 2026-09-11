Accueil - OM - SRFC-OM : Genesio prépare un changement dans sa compo ?

À quelques heures du choc Stade Rennais-OM, Bruno Genesio entretient le doute autour de sa composition d’équipe. Un changement se dessine au milieu de terrain.

OM : Genesio prêt à reconduire sa défense face au Stade Rennais

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C’est ce vendredi (20h45) que l’Olympique de Marseille défie le Stade Rennais au Roazhon Park. Les Phocéens sont déterminés à renouer avec le succès après deux revers consécutifs face à Monaco et au Paris FC. Bruno Genesio compte d’ailleurs sur ses convictions tactiques habituelles pour ses retrouvailles avec son ancien club.

Il ambitionne de reconduire son fameux 4-2-3-1 avec Jeffrey De Lange dans les cages. L’entraîneur de l’OM maintient aussi sa confiance à sa charnière centrale composée de Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley. Il assure que ces deux centraux ont besoin de temps pour retrouver un excellent niveau de jeu.

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« J’ai vu pas mal de critiques sur la charnière centrale. Aguerd et CJ ont joué qu’un seul match ensemble. On ne peut pas avoir d’automatismes avec un match », déclarait-il à la presse. Les couloirs seront quant à eux occupés par Timothy Weah et Emerson Palmieri.

Keyliane Abdallah, la surprise dans le onze de départ ?

C’est toutefois dans l’animation offensive que les choses pourrait évoluer. L’inamovible Pierre-Emile Hojbjerg et Himad Abdelli sont pressentis pour tenir le milieu de terrain. La surprise devrait venir avec la titularisation de Keyliane Abdallah. Le jeune de 20 ans a su marquer des points grâce à une rigueur accrue, indique L’Equipe.

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Entré en jeu lors des trois derniers matchs de l’Olympique de Marseille, il postule sérieusement à une première titularisation aux dépens d’Angel Gomes. En attaque, l’animation s’articulera avec Amine Harit sur l’aile droite et Igor Paixão à gauche. Amine Gouiri sera en pointe. L’Algérien aura à cœur de briller face à son ancienne équipe.

La composition probable de l’Olympique de Marseille (4-2-3-1)

De Lange- Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson- Hojbjerg, Abdelli- Harit, Abdallah, Paixao- Gouiri