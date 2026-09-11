Accueil - Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu se rapproche de Nice

L’OGC Nice vise Alidu Seidu comme joker. Le Stade Rennais est vendeur.

Mercato Stade Rennais : Nice cible Alidu Seidu pour remplacer Mendy

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Nice veut son joker au Stade Rennais. Touché grièvement au genou gauche, Antoine Mendy laisse un vide à l’OGC Nice. Les dirigeants azuréens ont donc réouvert en urgence le dossier des transferts. Une cible est identifiée : Alidu Seidu. D’après Ouest-France, le profil du défenseur ghanéen de 26 ans plaît au Gym.

Rennes ne compte plus sur lui. De son côté, Nice cherche un joueur d’expérience, rompu aux joutes de la Ligue 1 avec ses 106 matchs au compteur. Flexible, Seidu s’adapte aussi bien à une défense à trois qu’au poste de latéral droit.

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L’opération reste suspendue au feu vert d’Ineos. Le propriétaire du club doit valider le budget avant d’entamer les négociations officielles. Rennes, de son côté, se montre très ouvert au départ de son joueur, engagé jusqu’en juin 2029. Deal envisagé : prêt avec option d’achat.

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Au-delà du terrain, le contingent niçois récupérerait un joueur exemplaire et travailleur. Un doute subsiste toutefois : l’état de forme de l’international ghanéen. Écarté d’une partie de la préparation bretonne, aura-t-il le rythme nécessaire pour intégrer immédiatement le groupe d’Olivier Pantaloni ?