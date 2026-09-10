Accueil - OM - SRFC-OM : Genesio prêt à reconduire le même onze !

Bruno Genesio privilégie la continuité à la veille du choc Stade Rennais-OM. L’entraîneur marseillais a annoncé en conférence de presse qu’il ne devrait pas faire tourner son effectif.

OM : Genesio ne prévoit pas de rotation avant le Stade Rennais

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L’Olympique de Marseille a un important défi à relever ce vendredi en Bretagne. Les Phocéens tenteront de battre le Stade Rennais. Ce déplacement promet d’être périlleux. Car les Rouges et Noirs restent invaincus depuis l’entame de la saison. Tandis que l’OM reste sur deux défaites consécutives.

Bon nombre de supporters et observateurs s’attendent donc à un électrochoc et un remaniement dans le onze de départ phocéen. Sauf que Bruno Genesio a douché leurs attentes. L’entraîneur de l’OM a évacué l’hypothèse d’une rotation massive face à Rennes, avant le déplacement à Besiktas en Ligue Europa.

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« En général il y a toujours quelques rotations d’un match à l’autre quand il y a l’Europe. Là ça sera différent car c’est le premier, il y aura 8 jours entre les 3 matchs ce qui n’est pas un enchaînement démentiel et ensuite la trêve internationale. Par la suite, quand on aura 7-8-9 matchs en 30 jours, il faudra préserver les joueurs », confie-il à la presse.

Le duo Nayef Aguerd-CJ Egan Rilay a besoin de temps

Cette annonce jette quelques indices sur la prochaine composition d’équipe de Bruno Genesio. Le technicien français semble prêt à aligner le même onze que dimanche dernier lors de la défaite contre Paris FC (2-3). Le duo Nayef Aguerd-CJ Egan Riley devrait être reconduit dans l’axe de la défense.

Cette assocition avait profondément déçu. Mais Bruno Genesio a pris la défense de ces défenseurs face aux critiques. Il rappelle qu’une paire axiale a besoin de temps et d’expérience commune pour forger ses automatismes. « J’ai vu pas mal de critiques sur la charnière centrale. Aguerd et CJ ont joué qu’un seul match ensemble. On ne peut pas avoir d’automatismes avec un match », a-t-il ajouté.

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L’entraîneur de l’OM semble donc déterminé à reconduire son onze de départ en attendant le retour des blessés comme Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Bruno Genesio fait visiblement le pari de la patience et de la stabilité pour redresser la barre en terre bretonne.

La composition probable de l’OM :

Gardien : De Lange

Défenseurs : Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

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Milieux : Abdelli, Hojbjerg (c) , Gomes

Attaquants : Harit, Paixao et Gouiri.