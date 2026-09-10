Mercato Stade Rennais : C’est fait, Diego Coutadeur quitte Rennes

Diego Coutadeur dit au revoir au Stade Rennais. Le jeune crack a résilié son contrat et cherche un nouveau point de chute.

Mercato Stade Rennais : Diego Coutadeur plie ses bagages

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Le Stade Rennais vient de voir l’un de ses jeunes éléments quitter le club, alors que le mercato estival a fermé ses portes. Diego Coutadeur, milieu offensif né en 2007, a mis fin à son aventure en Bretagne, selon Marc Mechenoua. Une annonce qui attire déjà l’attention sur le marché des jeunes joueurs, mais aussi sur la situation de son petit frère Pablo.

Selon Marc Mechenoua, Diego Coutadeur a récemment rompu son contrat stagiaire professionnel avec le Stade Rennais. Le jeune milieu offensif est donc désormais libre de choisir sa prochaine destination. Et il ne devrait pas rester sans solution très longtemps, puisqu’il disposerait déjà de plusieurs contacts.

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Ce départ constitue une petite surprise pour le club breton. La saison dernière, Coutadeur avait régulièrement été utilisé avec les U19 Nationaux. Le joueur né en 2007 avait notamment débuté 14 rencontres, preuve qu’il occupait une place importante dans le dispositif de la formation rennaise.

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Le départ de Diego pourrait toutefois avoir une autre conséquence. Son petit frère, Pablo Coutadeur, est lui aussi considéré comme un jeune joueur à suivre. Né en 2012, il évolue encore à un âge très précoce, mais son profil aurait déjà attiré l’attention lors de plusieurs tournois de jeunes.