Mercato OM : Après Todibo, Lens donne une leçon à Marseille

Le mercato n’a pas seulement souri au RC Lens face à l’OM. Le club nordiste, ayant réussi à signer Jean-Clair Todibo, devance à présent Marseille sur un autre dossier. Il est question de la masse salariale.

Mercato: Voici comment le RC Lens a chipé Todibo à l’OM

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Le mercato est souvent marqué par des retournements de situation. Et l’Olympique de Marseille l’a récemment appris à ses dépens. Le club phocéen était parvenu à sceller un accord avec Jean-Clair Todibo cet été. Mais ses difficultés financières ont finalement fait capoter l’affaire. Le RC Lens a su tirer profit de cette situation pour rafler la mise.

Le défenseur tricolore a été prêté pour une saison chez les Sang et Or sans option d’achat. L’ancien Niçois a même accepté de réduire ses prétentions salariales afin de faciliter son retour en Ligue 1. Cet épisode met cependant en lumière deux visions diamétralement opposées de la gestion financière.

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L’Equipe et Lensois.com expliquent que le RC Lens a tiré des leçons de son passé. Le club artésien a maîtrisé l’évolution de sa masse salariale qui est passée de 28 à 33 millions d’euros malgré une qualification en Ligue des champions. Les Lensois ont aussi mené un recrutement ciblé et des ventes record. Ce fut le cas de Mamadou Sangaré vendu à Brentford FC pour 48 millions d’euros.

Une masse salariale contenue

Cette approche a permis au RC Lens d’assainir ses finances. Par contre, l’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à résoudre ses tracas économiques. Son mercato exclusivement tourné vers la vente a été insuffisant pour satisfaire aux exigences de la DNGC. Au point où la direction négocie actuellement avec certains cadres pour une baisse de salaire.

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Il est vrai que les contextes et les budgets des deux écuries françaises ne sont pas comparables. Mais force est de constater que la méthode du RC Lens pousse à la réflexion. Elle prouve qu’il est tout à fait possible de conjuguer ambitions sportives de haut niveau et discipline financière rigoureuse. Sans pour autant accumuler des dettes massives.