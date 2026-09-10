Mercato OM : Après Todibo, Lens donne une leçon à Marseille

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Le mercato n’a pas seulement souri au RC Lens face à l’OM. Le club nordiste, ayant réussi à signer Jean-Clair Todibo, devance à présent Marseille sur un autre dossier. Il est question de la masse salariale.
Mercato: Voici comment le RC Lens a chipé Todibo à l’OM
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Le mercato est souvent marqué par des retournements de situation. Et l’Olympique de Marseille l’a récemment appris à ses dépens. Le club phocéen était parvenu à sceller un accord avec Jean-Clair Todibo cet été. Mais ses difficultés financières ont finalement fait capoter l’affaire. Le RC Lens a su tirer profit de cette situation pour rafler la mise.
Le défenseur tricolore a été prêté pour une saison chez les Sang et Or sans option d’achat. L’ancien Niçois a même accepté de réduire ses prétentions salariales afin de faciliter son retour en Ligue 1. Cet épisode met cependant en lumière deux visions diamétralement opposées de la gestion financière.À voirMercato Stade Rennais : Deux cadors anglais ciblent Yassir Zabiri
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L’Equipe et Lensois.com expliquent que le RC Lens a tiré des leçons de son passé. Le club artésien a maîtrisé l’évolution de sa masse salariale qui est passée de 28 à 33 millions d’euros malgré une qualification en Ligue des champions. Les Lensois ont aussi mené un recrutement ciblé et des ventes record. Ce fut le cas de Mamadou Sangaré vendu à Brentford FC pour 48 millions d’euros.
Une masse salariale contenue
Cette approche a permis au RC Lens d’assainir ses finances. Par contre, l’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à résoudre ses tracas économiques. Son mercato exclusivement tourné vers la vente a été insuffisant pour satisfaire aux exigences de la DNGC. Au point où la direction négocie actuellement avec certains cadres pour une baisse de salaire.
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Il est vrai que les contextes et les budgets des deux écuries françaises ne sont pas comparables. Mais force est de constater que la méthode du RC Lens pousse à la réflexion. Elle prouve qu’il est tout à fait possible de conjuguer ambitions sportives de haut niveau et discipline financière rigoureuse. Sans pour autant accumuler des dettes massives.