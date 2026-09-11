Mercato OM : Palmieri va bien quitter Marseille gratuitement

‎‎Emerson Palmieri devrait quitter l’OM librement à l’issue de son contrat, qui court jusqu’en 2027, pour rejoindre Santos. Le latéral italien a donné son accord pour un pré-contrat avec le club brésilien à la fin de l’année 2026, selon les informations venues du Brésil.

Mercato OM : ‎Le retour au bercail se précise pour Palmieri

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‎‎Le dossier Emerson Palmieri prend une tournure de plus en plus concrète. D’après la TMC, le latéral gauche de l’OM a accepté le principe d’un pré-contrat avec Santos, son club formateur, à partir de la fin de l’année 2026. Une opération qui ne constitue donc pas encore un départ immédiat de Marseille.

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‎‎Le détail est important. Le joueur reste lié à l’OM jusqu’à la fin juin 2027 et ne peut donc pas être considéré comme libéré dès maintenant. Le scénario évoqué est celui d’une arrivée future à Santos sans indemnité de transfert, une fois son engagement marseillais arrivé à son terme. La TMC précise par ailleurs que Santos souhaite avancer sur ce dossier après avoir déjà renforcé son équipe.

‎‎Marseille garde encore la main sur le calendrier

‎‎Pour les dirigeants marseillais, la situation est claire : Palmieri appartient toujours à l’effectif. Le club a officialisé d’ailleurs encore sa présence dans son groupe actuel, où l’Italien figure avec le numéro 33. Mais dès janvier, il est libre de discuter avec le club de son choix pour une signature. Il était d’ailleurs proche de rejoindre Santos cet été avant son transfert avorté dans les derniers instants.

‎‎Dans un message adressé aux supporters brésiliens sur Instagram, après cet épisode, il a écrit : « Santos est le club où tout a commencé et fera toujours partie de mon histoire ». Mais l’ancien joueur de Chelsea a aussi tenu à rappeler son engagement actuel : « Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends et je reste engagé à 100 %, concentré sur nos objectifs et déterminé à toujours donner le meilleur de moi-même. »

‎‎Une sortie sans indemnité, mais pas sans valeur

‎‎Sur le plan financier, ce futur départ pourrait priver l’OM d’une rentrée d’argent si Palmieri va effectivement au bout de son contrat. Mais un joueur de 32 ans qui arrive à la dernière année de son bail représente aussi une situation classique du marché : prolonger, vendre avant l’échéance ou laisser partir librement. ‎Son expérience conserve pourtant un intérêt sportif.

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‎Emerson Palmieri a connu la Premier League avec Chelsea et West Ham, avant de poursuivre sa carrière en France et de porter le maillot de l’Italie. À Marseille, il apporte une expérience internationale précieuse dans un secteur où l’OM doit constamment arbitrer entre performance immédiate et renouvellement de son effectif.

‎‎Le calendrier pourrait donc être déterminant. Tant qu’aucun accord définitif n’est officialisé par les clubs, il faut rester prudent : le pré-contrat évoqué par la TMC n’équivaut pas encore à un transfert réalisé. Mais la piste Santos est désormais suffisamment sérieuse pour donner une direction au futur du défenseur.

‎‎Le Vélodrome doit déjà préparer l’après-Palmieri

‎‎Cette perspective pose surtout une question à Marseille : comment gérer les derniers mois du latéral tout en préparant sa succession ? L’OM devra éviter que cette situation contractuelle ne devienne un feuilleton permanent, surtout si Palmieri reste un élément utilisé régulièrement. Le joueur, lui, semble avoir déjà une partie de son avenir en tête.

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‎Son attachement à Santos est ancien puisqu’il y a été formé et y a disputé 33 rencontres entre 2011 et 2016. Mais son message aux supporters marseillais montre aussi qu’il ne souhaite pas tourner la page avant l’heure. Pour l’instant, Palmieri reste donc olympien. Pour la suite, le chemin vers Santos semble toutefois déjà tracé.