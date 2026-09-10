OM : Genesio annonce deux absences face au Stade Rennais

Avant le choc Stade Rennais-OM, Bruno Genesio a fait le point sur son groupe. Les milieux Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi manquent à l’appel.

OM : Genesio privé de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi

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L’Olympique de Marseille ouvre la 4e journée de Ligue 1 avec un important défi à révéler en Bretagne. Les hommes de Bruno Genesio tenteront de vaincre le Stade Rennais. Cette mission sera sans doute très compliquée face aux des Rouges et Noirs invaincus depuis le début de la saison. Les Phocéens n’abordent d’ailleurs pas ce duel dans de meilleures conditions.

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Bruno Genesio se présentera au Roazhon Park avec un effectif amoindri. Notamment au milieu de terrain où Geoffrey Kondogbia et de Tochukwu Nnadi sont absents. L’entraîneur de l’OM a confirmé leurs forfaits en conférence de presse. Il n’a pas donné leur durée d’indisponibilité. « Je n’aime pas donner de délais. Il faut voir au jour le jour pour Kondobia et Nnadi », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, ces deux milieux de terrain sont sortis sur blessure lors de la défaite à Monaco (20-). Le choc contre Rennes servira ainsi de véritable test grandeur nature pour l’Olympique de Marseille. Un examen de passage avant de basculer en Ligue Europa. Les Phocéens s’envoleront jeudi pour la Turquie afin de défier le Besiktas.