Accueil - PSG - PSG : Enrique prend position sur la situation de Zabarnyi !

À la veille du déplacement à Brest, dimanche à 20h45, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est présenté devant la presse. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de se prononcer sur la situation de son défenseur Ilya Zabarnyi, sous le feu des critiques depuis le début de la saison.

PSG : Luis Enrique n’abandonne pas Ilya Zabarnyi

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Le Paris Saint-Germain se déplace au stade Francis-Le Blé pour affronter le Stade Brestois ce dimanche soir dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur les critiques que subit Ilya Zabarnyi en rappelant qu’a d’autres périodes il y a eu des critiques contre Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore lui-même.

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Malgré la démonstration du PSG contre le SK Slovan Bratislava (6-1) mercredi en Ligue des Champions, le défenseur central de 24 ans a encore déçu. L’international ukrainien a encore confirmé ses difficultés en se faisant déposé par Suleiman Camara, auteur de l’unique but de l’équipe entraînée par Yaya Touré. Mais l’ancien joueur de Bournemouth peut compter sur le soutien de Luis Enrique face aux critiques.

« C’est normal. Si vous vous rappelez, c’est normal. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y a toujours de la critique. Même si tu gagnes 6-1, il y a quand même des critiques sur le gardien, les défenseurs, les milieux ou les attaquants. C’est très positif qu’il y ait du bruit, ça veut dire qu’on est dans un grand club. Par rapport aux années précédentes, je me souviens des critiques contre Barcola, Dembélé, Doué ou Luis Enrique.

Je pense que c’est juste. On doit valoriser le fait d’être l’un des meilleurs clubs au monde. C’est normal de voir qu’il y a une telle exigence. Tous les jours, tu peux t’améliorer. C’est juste, il faut être encore meilleur. Pendant une saison, il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs. C’est normal », a tempéré le coach espagnol devant les médias ce samedi.

Ilya Zabarnyi sous pression avant le mercato d’hiver ?

Malgré le discours de Luis Enrique, il est impossible de nier que Zabarnyi peine à trouver sa place au Paris SG depuis son recrutement pour 66 millions d’euros (bonus compris) en provenance de Bournemouth l’an dernier.

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Auteur d’une première saison décevante, l’ancien roc du Dynamo Kiev a mal débuté cet exercice en étant pris sur le but de la victoire du RC Lens (1-0) lors du Trophée des Champions. Et depuis, le coach du PSG avait décidé de le laisser sur le banc en Ligue 1. Même soutenu publiquement, l’Ukrainien va vite devoir se reprendre sinon son avenir pourrait basculer lors du prochain mercato hivernal.

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Son nom étant déjà été cité cet été parmi les potentiels départs à Paris. Pour rappel, Ilya Zabarnyi est lié au club parisien jusqu’en juin 2030.