Mercato ASSE : Lucas Stassin vers un retour dans le Forez ?

Prêté au FC Séville avec une option d’achat non obligatoire de 25 millions d’euros, Lucas Stassin pourrait revenir à l’AS Saint-Étienne l’été prochain. Les contraintes financières du club andalou rendent déjà incertaine une levée de cette option en juin 2027.

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L’ASSE a finalement laissé partir Lucas Stassin dans les dernières heures du mercato estival. L’attaquant belge a rejoint le FC Séville dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Cette option n’est toutefois pas obligatoire, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un retour de l’ancien joueur de Westerlo à Saint-Étienne.

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Avant son départ, le joueur de 21 ans avait également prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029. Une précaution importante pour le club stéphanois, qui conserve ainsi la maîtrise de son avenir en cas de non-transfert définitif.

Séville doit composer avec de fortes contraintes financières

La situation économique du FC Séville constitue le principal élément d’incertitude autour de cette opération. Le journaliste espagnol Gonzalo Tortosa a notamment rappelé que le club andalou poursuit ses efforts pour réduire ses dépenses. Sa dette nette serait passée de 90 à 60 millions d’euros cet été, tandis que ses dépenses globales auraient diminué de 265 à 135 millions d’euros en deux ans.

Le club doit également composer avec une masse salariale estimée à environ 72 millions d’euros. Près de 22 millions seraient encore consacrés à des joueurs qui ont pourtant quitté l’effectif. Dans ce contexte, investir 25 millions d’euros sur Lucas Stassin représenterait une dépense importante pour le club.

Estadio Deportivo avait d’ailleurs souligné le caractère conséquent du montant de l’option lors de l’arrivée du Belge. Séville reste soumis à une politique de réduction des coûts et dispose d’une marge financière limitée sur le marché des transferts.

Lucas Stassin devra convaincre sur la durée

Pour autant, il est encore trop tôt pour considérer le retour de Stassin à Saint-Étienne comme acquis. Le FC Séville dispose jusqu’en juin 2027 pour décider s’il souhaite lever son option d’achat, tandis que l’évolution de sa situation financière peut modifier la donne dans les prochains mois.

#Patrocinado ⚽ Stassin promete goles en el Sevilla: "Voy a intentar marcar al máximo y conseguir los máximos puntos"



🚘 Una noticia de la mano de MG



📹 @joseeluisp_ pic.twitter.com/cKRT4zHTz9 — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) September 9, 2026

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Les performances du Belge auront également un poids considérable dans cette décision. Stassin a justement réussi ses débuts en Liga en inscrivant le but sévillan contre l’Espanyol, lors d’un match finalement conclu sur le score de 1-1. Entré en jeu à la 53e minute, il est devenu, à 21 ans et 281 jours, le plus jeune joueur recruté par Séville à marquer dès sa première apparition au XXIe siècle.