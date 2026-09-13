Accueil - PSG - Mercato PSG : Wharton à Paris pour 80M€ ? Luis Enrique a validé

‎‎Le PSG aurait placé Adam Wharton parmi ses pistes pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Selon El Nacional, Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil du joueur de Crystal Palace, dont le prix pourrait dépasser les 80 millions d’euros.

‎‎Mercato PSG : Une piste anglaise surgit dans les plans parisiens

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‎‎Le nom d’Adam Wharton commence à prendre de l’épaisseur autour du Paris Saint-Germain. Le média catalan El Nacional rapporte que Luis Enrique aurait demandé à sa direction d’étudier la situation du milieu anglais, alors que les dossiers menant à Pedri et Gavi paraissent particulièrement difficiles à concrétiser.‎

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‎L’idée serait de préparer un renforcement de l’entrejeu plutôt que de céder à la précipitation. Le joueur de Crystal Palace correspondrait aux attentes du technicien espagnol grâce à sa capacité à jouer sous pression, à orienter le jeu et à participer à la construction depuis une position reculée. « Luis Enrique veut des milieux de terrain techniquement propres », avance la source catalane.

‎‎80 millions : le PSG face à une addition salée pour Wharton

‎‎Le problème se situe évidemment du côté du prix. El Nacional évoque une opération supérieure à 80 millions d’euros pour convaincre Crystal Palace de laisser partir son jeune milieu. À ce stade, cette somme doit toutefois être considérée comme une estimation rapportée par le média, et non comme une offre officielle du PSG.

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‎‎Le contexte contractuel explique en partie pourquoi une négociation serait complexe. Wharton est lié à Crystal Palace jusqu’au 30 juin 2029. Il avait rejoint le club londonien en provenance de Blackburn en février 2024 pour une opération annoncée entre 18 et 22 millions de livres selon Sky Sports.

‎‎Le profil qui intrigue Luis Enrique

‎‎À 22 ans, l’international anglais évolue principalement comme milieu défensif, tout en pouvant occuper une position plus avancée dans l’entrejeu. Cette polyvalence donne davantage de possibilités à Luis Enrique, qui pourrait l’utiliser pour sécuriser la première relance ou pour permettre à d’autres joueurs de se projeter.

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‎‎Le dossier prend aussi une dimension stratégique. Le PSG aurait déjà exploré des pistes prestigieuses comme Pedri et Gavi, mais leur faisabilité apparaît limitée. Wharton représenterait donc une alternative particulièrement ambitieuse, avec une logique de projection sur plusieurs saisons plutôt qu’un simple recrutement de circonstance.‎

‎Pourquoi cette piste mérite davantage qu’un simple bruit de mercato

‎‎Il existe toutefois une nuance essentielle : rien ne permet actuellement d’affirmer qu’un accord est proche entre le PSG et Crystal Palace. La priorité du club parisien à ce poste n’est pas officiellement établie, pas plus qu’une proposition de 80 millions d’euros. En revanche, les données disponibles rendent le scénario crédible sur le plan sportif. ‎

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Wharton possède encore une importante marge de progression et son contrat long protège fortement Palace. Le PSG devrait donc probablement payer très cher un joueur que son club n’a aucune raison de brader. À titre indicatif, Transfermarkt l’évaluait à 70 millions d’euros au 3 juin 2026.‎