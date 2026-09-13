ASSE : L’énorme avertissement d’Ian Cathro après Dunkerque !

Invaincu depuis cinq matchs, l’ASSE a finalement trébuché ce samedi soir sur la pelouse de Dunkerque (1-2). Toujours égal à lui-même, Ian Cathro n’a pas voulu enfoncer ses joueurs, mais l’entraîneur stéphanois a tout de même eu des mots forts après cette rencontre.

ASSE : Ian Cathro garde le cap malgré la défaite

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Défait pour la première fois avec l’ASSE, Ian Cathro, comme après les victoires, ne se veut pas alarmiste après le revers de ses hommes sur le terrain de Dunkerque. Surtout que son équipe garde sa première place au classement de Ligue 2 avec trois points d’avance sur le Stade de Reims (2e) et quatre sur le Montpellier HSC (3e). En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Verts a notamment appelé au calme.

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« C’est un match étrange dans lequel on aura beaucoup de choses à améliorer. On va le revoir, le passer en revue, l’analyser avec calme. Vous ne me feriez peut-être pas la même remarque si nous avions gagné, sur la connexion entre les joueurs. Est-ce qu’on a joué avec le rythme idéal ? Est-ce que les connexions ont été les plus fluides ? Est-ce qu’on a eu les bons automatismes ? Non, je ne le pense pas », a tout de même avoué le technicien écossais.

Toujours porté vers l’amélioration, Cathro assure que cela devra être aussi le cas même en cas de montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. « C’est arrivé parfois au cours de la rencontre. On va devoir rester calmes et concentrés. Car notre travail reste le même après une défaite comme après une victoire, c’est celui de s’améliorer, notre objectif est vraiment à long terme. Il ne s’arrêtera pas à la fin du mois de mai », a expliqué le successeur de Philippe Montanier, qui appelle désormais à la remobilisation de ses troupes.

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« Je n’ai pas vraiment envie de parler d’efficacité, car sur les matchs précédents, on a marqué des buts, on fait beaucoup de bonnes choses. Ce qui est important, c’est de réussir à gérer cette situation et d’aller de l’avant. Le résultat n’est pas celui qu’on aurait aimé avoir. Il aurait pu être meilleur. Je n’ai pas envie de me laisser emporter par ce sentiment, ce serait injuste pour les joueurs », poursuit Cathro, qui veut rapidement corriger les erreurs contre Dunkerque lors du prochain rendez-vous à Metz.

« Il faut aussi rendre hommage à Dunkerque qui a fait de très bonnes choses. On n’a pas livré la performance habituelle. On n’a pas été assez précis, on a manqué d’efficacité dans certains de nos gestes. Il va falloir revoir cette rencontre, la comprendre davantage pour pouvoir identifier les secteurs où on a manqué de précision », a-t-il ajouté.

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