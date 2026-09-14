Accueil - OM - OM : Genesio refuse de sacrifier le match contre Besiktas

L’OM prépare son entrée en Ligue Europa ce jeudi face au Besiktas. Bruno Genesio refuse de faire l’impasse sur cette rencontre européenne en dépit de la profondeur actuelle de son effectif.

OM : Bruno Genesio manque de profondeur sur le banc

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L’Olympique de Marseille entame sa campagne de Ligue Europa par un déplacement périlleux. Bruno Genesio et ses hommes se rendent à Istanbul pour y affronter le Besiktas jeudi soir. Les Phocéens abordent ce choc européen avec un effectif amoindri. Outre les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, plusieurs cadres ont quitté l’OM cet été.

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La direction marseillaise s’est en effet séparer de 11 joueurs durant le mercato sans enregistrer la moindre arrivée pour compenser ces départs. Ce dégraissage massif laisse Bruno Genesio sans une véritable profondeur de banc de touche en ce début de saison. Une telle situation aurait pu inciter le coach de l’OM à faire l’impasse sur la scène européenne pour préserver ses forces en Championnat.

Aucun choix entre la Ligue Europa et le championnat

Sauf que Bruno Genesio a déjà fait son choix. Même si sa direction n’a pas formellement fixé d’objectifs en C1, l’entraîneur marseillais refuse catégoriquement de sacrifier ou de « saboter » cette première confrontation européenne, selon La Provence. L’ancien Lyonnais entend bien aligner une équipe compétitive et jouer crânement sa chance face au club turc.

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❗️Alors qu'aucun n'objectif n'a été fixé en Europa League, Bruno Genesio a balayé l'idée de "balancer" le match face au Besiktas.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/TjrmGXZNfX — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 14, 2026

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait néanmoins que l’étroitesse de son banc et les difficultés actuelles pèsent lourdement sur ses épaules. Genesio devra trouver des solutions pour mettre un terme à cette série de trois défaites consécutives en début de saison. Le match Besiktas-OM promet d’être intense.