Accueil - PSG - PSG : La catastrophe a été évitée pour Achraf Hakimi !

La sortie sur blessure d’Achraf Hakimi à Brest avait suscité une vive inquiétude au PSG. La direction parisienne vient d’apporter des nouvelles rassurantes.

PSG : Achraf Hakimi victime d’une légère blessure

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Le Paris Saint-Germain a remporté une précieuse victoire dimanche face au Stade Brestois (1-0). Sauf que les Parisiens ne sont pas sortis indemnes de ce déplacement. Achraf Hakimi a cédé sa place en première période en raison d’une gêne musculaire. Il a été remplacé par Fabian Ruiz à la 39e minute de jeu.

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Sa sortie a provoqué de vives inquiétudes au PSG . Sachant que l’international marocain avait manqué un mois de compétition la saison dernière. Heureusement, les examens médicaux communiqués par la direction parisienne ce lundi sont rassurant. « Victime d’une légère lésion à la cuisse droite lors du match face à Brest hier soir, Achraf Hakimi restera en soins ces deux prochains jours », peut-on lire dans le communiqué du club.

Il devrait tenir sa place lors du Classique contre l’OM

Un nouvel état des lieux sera fait très prochainement afin de valider son évolution physique. En attendant, sa participation au Classique OM-PSG prévu ce dimanche au Vélodrome n’est pas totalement compromise. Achraf Hakimi bénéficiera de deux jours de repos octroyés par le technicien espagnol.

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L’ancien joueur du Real Madrid pourrait même reprendre l’entraînement jeudi avec l’ensemble de ces partenaires. Luis Enrique s’était d’ailleurs exprimé avec beaucoup de sérénité concernant le retour de son joueur. « J’espère que ce n’est rien de grave », avait-il lancé. Le pire a visiblement été évité au Paris SG.