Accueil - OM - Besiktas-OM : L’UEFA confie le sifflet à Andrea Colombo

Le choc Besiktas-OM de ce jeudi soir connaît enfin son arbitre. Andrea Colombo a été désigné par l’UEFA pour diriger cette rencontre de Ligue Europa.

Andrea Colombo dirigera le choc Besiktas-OM

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L’Olympique de Marseille déçoit en début de saison. Bruno Genesio et ses hommes ont enchainé trois défaites consécutives en Championnat. C’est dans ce contexte préoccupant que l’OM lancera sa campagne en Ligue Europa. Les Phocéens iront ce jeudi 17 septembre à Istanbul pour y affronter le Besiktas.

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L’UEFA a fait un choix fort pour diriger ce choc en désignant Andrea Colombo. L’arbitre italien sera épaulé sur la pelouse par ses compatriotes Davide Imperiale et Giuseppe Perrotti comme assistants. Tandis que Simone Sozza officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR sera quant à elle sous la responsabilité de Michael Fabbri, assisté de Valerio Marini.

Un spécialiste des cartons jaunes

‎‎‎Sur les avertissements, Andrea Colombo présent un profil plus ou moins alarmant. Il en est 5,04 cartons jaunes distribués en moyenne par match comme le rapporte Transfermarkt. L’officiel de 35 ans possède une solide expérience sur la scène nationale et européenne. Il est régulièrement missionné par l’UEFA pour diriger des rencontres internationales.

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Beşiktaş-Marsilya maçının hakemi Andrea Colombo oldu. pic.twitter.com/3JgLr2gQYw — mackolik (@mackolik) September 15, 2026

Andrea Colombo était cette saison au sifflet du choc Gornik Zabrze-Ferencváros (1-1) en barrage de Ligue Europa. Il a aussi officié la rencontre entre Fribourg et Motherwell (4-1) pour les qualifications de Conférence Ligue.