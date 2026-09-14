Accueil - OM - OM : Angel Gomes écarté jeudi soir face au Besiktas ?

Angel Gomes multiplie les prestations décevantes à l’OM ces dernières semaines. Bruno Genesio envisagerait de le laisser sur le banc face au Besiktas jeudi en Ligue Europa.

OM : Des changements attendus contre Besiktas, Angel Gomes menacé

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La crise e couve à l’Olympique de Marseille qui reste sur trois revers consécutifs en Championnat. Les Phocéens ont chuté face à Monaco (2-0), Paris FC (2-3) et Stade Rennais (1-0). Bruno Genesio doit vite revoir ses plans en vue de sortir de cette spirale négative. Le prochain match sur la pelouse du Beşiktaş s’annonce déjà comme un tournant.

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L’entraîneur de l’OM devrait procéder à des choix forts pour cette première rencontre de Ligue Europa. Des changements sort attendus, notamment au sujet d’Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais a été séduisant lors de la première journée face au RC Strasboug avec une passe décisive.

Mais à l’image de son équipe, il marque le pas ces dernières semaines. L’ancien Mancunien pèse de moins en moins sur le jeu marseillais et pèche régulièrement dans le dernier geste. Son occasion manquée face aux Rennais reste encore dans les mémoires. La Provence explique d’ailleurs que deux options s’offrent à Bruno Genesio pour le choc Besiktas-OM.

Bruno Genesio étudient deux options au milieu

La première consiste à reculer Angel Gomes dans l’entrejeu. Un scénario complexe face à la concurrence de Pierre-Emile Hojbjerg et Himad Abdelli. La seconde mènerait tout simplement à sa sortie du onze type de départ. Sa mise sur le banc permettrait de repositionner Amine Harit dans l’axe et de lancer le jeune Keyliane Abdallah sur l’aile droite.

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Cette seconde option aurait déjà testée à l’entraînement dans le but d’amener de la percussion. Elle tient la route en raison du manque de profondeur sur le banc de l’OM. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi étant toujours à l’infirmerie. L’heure des premiers grands changement devraient sans doute sonner jeudi soir à Istanbul.