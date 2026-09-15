Accueil - OM - Mercato OM : Emerson tranche pour son avenir à Marseille

Le latéral de l’OM, Emerson a annoncé sa décision. Il ne quittera pas Marseille lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Emerson a pris sa décision

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L’OM ne devrait pas récupérer le moindre euro sur Emerson cet hiver, selon TuttоJuve. Alors que la Juventus est revenue à la charge pour le latéral italien, le joueur aurait déjà pris une décision ferme : aller au bout de son contrat à Marseille avant de partir libre en fin de saison.

Durant le dernier mercato, les dirigeants marseillais avaient affiché une ligne claire. Tous les joueurs étaient susceptibles de partir en cas d’offre satisfaisante. Même Igor Paixao, dont le transfert semblait quasiment bouclé, a finalement été retenu dans les dernières heures après l’intervention de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi.

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Emerson, lui aussi, a fait l’objet de sollicitations. Arrivé sur la Canebière en septembre 2025, l’Italien a mis tout le monde d’accord. Solide en Ligue des Champions et régulier tout au long de la saison, il a donné raison à Pablo Longoria, qui avait misé sur lui sans engager une grosse dépense. Ses performances ont attiré l’attention de la Juventus. Le club italien avait déjà pris contact avec Emerson durant le mercato, mais le roc italien n’a pas bougé.

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Selon TuttоJuve, les dirigeants turinois sont revenus à la charge dès la fin du mercato estival. Ils auraient proposé de meilleures conditions au défenseur afin de tenter de le convaincre de rejoindre Turin dès janvier. Une opération qui aurait pu permettre à Marseille de récupérer une indemnité. Emerson était en effet encore évalué à environ 7 millions d’euros l’été dernier.

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Mais sa situation contractuelle aurait forcément fait baisser sa valeur, puisqu’il se trouve désormais dans sa dernière année de contrat. Le problème est que l’OM n’aura finalement pas l’occasion de négocier son départ. Emerson aurait indiqué à la Juventus qu’il comptait rester à Marseille jusqu’au terme de son engagement. Il prévoit ensuite de rejoindre Santos, son club formateur et celui de sa ville natale. Une décision qui prive Marseille d’une possible rentrée d’argent en janvier.