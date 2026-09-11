Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Filipe Luís cible la pépite Julian Hall

L’AS Monaco s’intéresse à Julian Hall, jeune attaquant de 18 ans des New York Red Bulls, en vue du prochain mercato hivernal. International américain et polonais, le joueur est également suivi par Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Dortmund et l’Atlético de Madrid.

Mercato : Julian Hall plaît à l’AS Monaco

La suite après cette publicité

L’AS Monaco prépare déjà son prochain mercato hivernal et explore notamment le marché américain. D’après Transferfeed, les dirigeants monégasques ont coché le nom de Julian Hall, qui évolue actuellement sous les couleurs des New York Red Bulls en Major League Soccer.

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Aleksandr Golovin dit non à une offre russe

À voir

ASSE : Cathro met les choses au clair avant Dunkerque

À seulement 18 ans, le jeune attaquant s’est déjà fait remarquer par ses performances. Au cours de la saison 2025-2026 de MLS, il a inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives en 24 apparitions. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Le club de la Principauté surveille donc attentivement sa situation.

Une forte concurrence autour du jeune Américain

Monaco n’est toutefois pas le seul club intéressé par Julian Hall. Plusieurs formations européennes suivent également son évolution et pourraient se positionner sur le dossier dans les prochains mois.

Manchester United a notamment évalué le profil du jeune joueur. Chelsea, Brentford, Brighton, Aston Villa et Leeds United surveillent eux aussi sa situation en Angleterre. En dehors de la Premier League, le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid figurent parmi les clubs intéressés. Cette concurrence pourrait compliquer les ambitions monégasques.

Julian Hall sous contrat jusqu’en 2030

Le dossier présente également une autre difficulté pour les prétendants. Julian Hall a récemment signé un nouveau contrat de quatre ans avec les New York Red Bulls, ce qui lie désormais le joueur au club de MLS jusqu’en juin 2030.

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Camara et Balogun bloqués au Rocher

À voir

PSG : Les deux étoiles sur le maillot, une fierté portée sur tous les fronts

Lisez aussi : Mercato Monaco : Nouvelle attaque inattendue pour Lamine Camara

Cette situation place les New York Red Bulls en position favorable dans les éventuelles négociations. Le club américain n’est pas contraint de vendre rapidement son jeune talent et pourrait réclamer une indemnité importante en cas de transfert. Pour l’AS Monaco, le mercato hivernal pourrait donc être l’occasion de poursuivre les discussions autour de Julian Hall.