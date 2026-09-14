Accueil - Stade Rennais - Mercato : Le Stade Rennais attend le jackpot pour Yassir Zabiri

Yassir Zabiri ne perd pas de temps en Espagne. L’attaquant du Stade Rennais devient une machine à buts en Liga et attise les convoitises des géants de Premier League.

Mercato Stade Rennais : Yassir Zabiri attire les cadors anglais

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Cinq matchs, cinq buts. Yassir Zabiri détruit la Liga sous le maillot du Racing Santander et croule sous les offres, selon Ekrem Konur. Samedi, il a terrassé Alavés à lui seul. Un doublé décisif, une victoire 2-1 après avoir été mené, une régularité folle. Fin août déjà, son triplé contre Elche offrait trois points précieux (3-2). Santander jubile. L’attaquant pèse, frappe, marque sans retenue.

Ses performances en Espagne contrastent avec ses premiers mois en Bretagne. Arrivé au Stade Rennais durant l’hiver 2026, Zabiri n’a eu que très peu de temps pour montrer ses qualités. Avant son départ en prêt, il n’avait disputé que 42 minutes en Ligue 1. L’attaquant lui-même avoue trouver en Espagne des espaces mieux adaptés à son profil.

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Franck Haise a-t-il laissé filer un talent pur ? Rennes n’a pas à rougir sportivement. Le club est 3e de Ligue 1 avec 10 points en 4 rencontres. Ce prêt, initialement pensé pour lui donner du temps de jeu, pourrait transformer un réserviste oublié en star internationale.

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Le SRFC observe la métamorphose de loin et se frotte les mains. Yassir Zabiri pourrait rapporter le jackpot à Rennes. Le Lionceau est déjà sur les tablettes de deux cadors de Premier League. Selon Ekrem Konur, Aston Villa et Newcastle seraient chauds pour le recruter. Le Stade Rennais serait vendeur. Une offre de plus de 20 millions d’euros pourrait convaincre les pensionnaires du Roazhon Park.