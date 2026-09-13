Accueil - ASSE - ASSE : Jaber encore blessé ? Saint-Étienne retient son souffle

‎Mahmoud Jaber n’a pas été retenu par l’ASSE pour le déplacement à Dunkerque après avoir ressenti une gêne lors des dernières séances d’entraînement. Ian Cathro se veut toutefois rassurant et présente cette absence comme une mesure de précaution liée au retour progressif du milieu de terrain.

‎ASSE : Jaber, le signal qui a immédiatement alerté les Verts

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‎L’absence de Mahmoud Jaber à Dunkerque a forcément attiré l’attention, surtout après son retour récent à la compétition. Le milieu stéphanois ne figurait pas dans le groupe de 20 joueurs convoqués pour cette rencontre perdue 2-1, alors qu’il venait de retrouver du temps de jeu avec l’ASSE. Une situation suffisamment inhabituelle pour faire naître quelques inquiétudes chez les supporters.

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‎Pourtant, le discours de Ian Cathro invite à calmer rapidement le jeu. Interrogé par Ici Saint-Étienne Loire, l’entraîneur écossais a expliqué que son joueur avait ressenti une petite alerte physique. « Il a ressenti une petite gêne sur les dernières séances », a précisé le technicien. Le staff a donc préféré couper court au moindre risque plutôt que de jouer avec le feu.

‎Cathro écarte le scénario d’une nouvelle rechute

‎Le contexte explique largement cette prudence. Mahmoud Jaber revient d’une longue période loin des terrains et son corps doit encore retrouver les exigences d’une saison professionnelle. Après plusieurs mois d’arrêt, chaque séance compte, mais chaque signal physique doit aussi être interprété avec sérieux.

‎Ian Cathro refuse justement de transformer cette précaution en nouvelle alerte médicale. « Rien de dramatique mais il faut prendre les choses au sérieux, avec calme », a-t-il assuré. Le message est clair : aucune rechute importante n’a été annoncée, et l’absence à Dunkerque ressemble davantage à une gestion préventive qu’à un nouveau coup dur.

‎Le passé récent impose encore de lever le pied

‎Le retour de Jaber n’a pas été un long fleuve tranquille. Touché aux adducteurs en janvier 2026, le milieu avait déjà connu une première reprise avant de devoir repasser par la case soins. Une opération avait ensuite été nécessaire, ce qui explique la vigilance actuelle du staff stéphanois.

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‎Son retour avec le groupe constitue donc une étape importante, mais pas l’autorisation de brûler les étapes. Quelques jours avant le déplacement à Dunkerque, Le Progrès signalait déjà que Jaber avait été absent d’une séance collective, tout en précisant qu’il pouvait encore prétendre au voyage. Cette évolution montre que son cas est suivi au jour le jour.

‎Un milieu précieux que Saint-Étienne veut préserver

‎Pour l’ASSE, la priorité est désormais évidente : récupérer un Mahmoud Jaber pleinement opérationnel plutôt que gagner quelques jours en prenant un risque inutile. Ian Cathro l’a résumé sans détour : « Il faut simplement le protéger. Cela ne sera pas un vrai souci pour lui mais on a pris la décision de ne pas l’intégrer au groupe aujourd’hui. »

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‎Cette gestion prend encore plus de sens avec l’effectif qui se densifie. Les retours successifs de plusieurs joueurs donnent davantage de solutions au technicien écossais et lui permettent de ne pas forcer le retour d’un élément. En Vert et Contre Tous rapportait d’ailleurs que Jaber, Ben Old et plusieurs autres joueurs revenaient progressivement dans un groupe désormais beaucoup plus fourni.‎

‎Jaber absent, mais pas de panique chez les Verts

‎Il faut donc distinguer deux choses : l’absence de Mahmoud Jaber et l’existence d’une nouvelle blessure. À ce stade, la seconde n’est pas établie. Les déclarations de Cathro vont même clairement dans le sens inverse, avec une volonté affichée de gérer la situation sans précipitation.

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‎C’est probablement la meilleure décision possible pour un joueur dont le retour doit être construit dans la durée. Saint-Étienne n’a aucun intérêt à transformer une simple gêne en véritable problème. Pour Jaber, le prochain objectif sera désormais de reprendre normalement les séances et de convaincre le staff qu’il peut retrouver progressivement les exigences de la compétition.