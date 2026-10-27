Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Chelsea fixe trois conditions pour Estêvão !

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Cité parmi les cibles du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Estêvão Willian pourrait bien quitter Chelsea lors du prochain mercato. Selon TEAMtalk, le club anglais serait prêt à envoyer son joueur de 19 ans à Paris, mais à certaines conditions.

Mercato PSG : Luis Enrique valide l’arrivée d’Estêvão Willian

Avec la situation de Khvicha Kvaratskhelia, touché au genou contre le FC Barcelone et out pour le reste de la saison, le Paris Saint-Germain s’apprête à frapper sur le prochain mercato hivernal pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, un joueur se distinguerait très nettement : Estêvão Willian. Mécontent de son utilisation par Xabi Alonso à Chelsea, le milieu offensif brésilien serait ouvert à un départ en janvier.

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Ce mardi, deux confirmations tombent sur le grand intérêt du PSG pour l’international espoir brésilien. En effet, Calcio Mercato rapporte que Luis Enrique serait un grand fan du jeune attaquant des Blues, et qu’il partagerait cette « passion » avec Luis Campos, le conseiller sportif parisien. Ce qui représente déjà un bon signe pour une future arrivée d’Estêvão à Paris.

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L’entraîneur espagnol est persuadé de pouvoir bien utiliser et faire progresser le joueur, même si ce sera pour une courte période. TeamTalk confirme aussi l’intérêt du Paris SG pour le natif de Franca, mais explique que les pensionnaires de Stamford Bridge ont des conditions dans cette affaire.

Chelsea réclame des garanties au PSG pour Estêvão Willian

En effet, le média britannique précise que Luis Campos serait déjà en négociations avec les dirigeants de Chelsea sur les conditions d’un prêt d’Estêvão Willian. Disposé à laisser partir l’ancien prodige de Palmeiras, le club londonien aurait des demandes précises, portant sur le contrat, le salaire et l’utilisation d’Estêvão.

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TeamTalk explique que Chelsea n’envisagerait qu’un prêt sec du Brésilien, qui a encore un brillant avenir à Londres, selon ses dirigeants. Le Paris SG devra également prendre en charge la totalité de son salaire. Et les Blues souhaiteraient même ajouter une clause obligeant le PSG à payer un supplément si Estêvão Willian ne dispute pas un certain nombre de minutes, pour garantir une utilisation optimale et sa progression.

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Des conditions à négocier, mais qui démontrent, selon la presse britannique, l’actuel cinquième de Premier League serait déjà d’accord sur le principe de prêter son numéro 41 au Paris Saint-Germain cet hiver.