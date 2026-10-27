Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’EA Guingamp envoie un signal fort à l’AS Saint-Etienne

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L’EA Guingamp, prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 2, a envoyé un message fort aux Verts avant leur confrontation, samedi (20h), au stade du Roudourou.

ASSE : L’EA Guingamp se relance bien avant de recevoir les Verts

L’ASSE se déplace sur le terrain de l’EA Guingamp, le samedi 31 octobre, lors de la 11e journée du championnat. Avant cette rencontre, les Stéphanois sont toujours leaders, tandis que les Guingampais sont classés au 11e rang, avec déjà 14 points de retard sur leur adversaire.

Néanmoins, l’équipe de Sylvain Ripoll s’est donné une bouffée d’oxygène, samedi dernier, en mettant fin à une série de trois défaites consécutives. Grâce à un doublé de Samir Ben Brahim en première période (24e et 29e), elle s’est imposée au stade Gabriel Montpied, face à Clermont Foot (0-2), lors de la 10e journée.

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Auparavant, elle avait perdu successivement contre le Red Star (1-3), l’AS Nancy-Lorraine (1-0) et Pau FC (1-2). Grâce à ce succès, l’En Avant Guingamp a grimpé de deux places au classement. Un soulagement pour l’entraîneur des Rouge et Noir.

« Tout le monde était affecté, déçu, de ces trois derniers matchs qui ont noirci très nettement notre début de saison. Il y avait une vraie volonté du groupe de montrer ce dont il est capable et qu’il est hautement concerné », a-t-il déclaré, après la victoire de son équipe.

Ripoll satisfait : « On a été irréprochable, on a senti une équipe disciplinée »

En marge du résultat, l’entraîneur de l’EAG est satisfait du contenu du jeu produit par son équipe, plus conquérante.

« Notre première mi-temps est quand même très intéressante et consistante. On s’est créé des situations, on a joué juste, collectivement, on était en place. Plus dur sur la seconde période, mais […] on a été irréprochables dans l’attitude défensive. On a senti une équipe compacte et disciplinée, qui a fourni beaucoup d’efforts. Ces attitudes sont à souligner », a-t-il apprécié.

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La marche sera évidemment plus haute pour l’EAG face à l’AS Saint-Etienne, mais Sylvain Ripoll peut compter sur le nouvel état d’esprit et la nouvelle dynamique de son équipe, pour enchaîner avec un autre succès.

« On n’avait pas toujours été solides. Mais à Clermont, on a montré d’autres valeurs tout aussi importantes. On a été capables de le formaliser par du contenu en première mi-temps et une vraie mentalité en deuxième. On a senti un véritable état d’esprit d’équipe. Je salue les attitudes défensives de toute l’équipe », a-t-il souligné.

Un mot d’ordre qui a tout changé contre Clermont

Selon le témoignage de Stanislas Kielt, lui et ses coéquipiers se sont passé un mot d’ordre pour mettre fin à leur série noire. « C’était un match super important, on voulait se relancer. On restait sur trois défaites. On s’est tous poussé les uns les autres à s’encourager. C’était le mot d’ordre avant le match. On savait que ça serait hyper important pour sortir la tête de l’eau, on s’est mis le cul par terre. L’état d’esprit a été bon », a-t-il confié.

Désormais, le club breton doit confirmer son nouvel élan face aux Stéphanois, qui, eux, sont dans une super forme. Ils ont enchaîné trois victoires et clean sheet, respectivement contre Rodez (2-0), le Red Star (0-1) et le FC Nantes (1-0). Ils sont intouchables en tête de la Ligue 2 avec 25 points, 23 buts marqués et seulement 8 buts concédés en 10 matchs. L’équipe de l’ASSE possède la meilleure attaque, mais aussi la 3e meilleure défense.

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Pour faire bouger l’équipe de Ian Cathro, celle de Sylvain Ripoll devra montrer plus de solidité et d’efficacité, bien plus que ce qu’elle a produit contre Clermont Foot.

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