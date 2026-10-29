Mercato OM : Nouvelle offensive de Tottenham pour Amine Gouiri

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Tottenham songe à reprendre contact pour Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM, afin de densifier son attaque au prochain mercato hivernal. Déjà sur les rangs cet été pour l’international algérien, le club londonien veut d’abord faire le point sur ses attaquants avant de lancer la moindre démarche officielle.

Mercato OM : De Zerbi n’a pas oublié Amine Gouiri

Le nom d’Amine Gouiri pourrait revenir dans les discussions du mercato, précisément du côté de la Premier League. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Tottenham envisage une nouvelle tentative pour recruter l’attaquant marseillais, car Roberto De Zerbi voudrait disposer de plus de solutions offensives. Les Spurs avaient déjà étudié le dossier cet été, sans le concrétiser.

Le blocage vient surtout de l’effectif londonien. Tottenham n’a pas réussi à vendre Richarlison lors du dernier mercato, ce qui a compliqué ses plans. Comme l’avenir du Brésilien reste flou, une nouvelle offensive pour Gouiri pourrait avoir lieu en janvier. Pour l’instant, la direction des Spurs a une priorité à gérer en interne.

Richarlison, le dossier qui peut débloquer le recrutement

Le cas Richarlison pèse dans la stratégie des Spurs. Roberto De Zerbi avait révélé que l’attaquant brésilien lui avait dit vouloir partir pendant la préparation estivale. « Il m’a parlé au début de la pré-saison. Il m’a fait part de son idée, de son désir de partir », avait déclaré l’entraîneur au sujet de son joueur.

Le technicien avait aussi fixé les limites de son rôle : « Quant aux autres problèmes, ce n’est pas mon affaire, c’est celle du club. Je ne peux rien dire puisque je n’ai rien décidé. » Ces propos montrent combien Tottenham peine à remanier son attaque. Tant que la situation de Richarlison n’est pas réglée, le recrutement d’un avant-centre peut encore changer. Gouiri fait partie des pistes citées, sans garantie que les discussions éventuelles pourraient aboutir avec l’Olympique de Marseille.

Les statistiques de Gouiri attirent l’attention des Spurs

Les performances d’Amine Gouiri expliquent en partie l’intérêt de Tottenham. L’attaquant a marqué cinq buts et donné deux passes décisives en huit matches de Ligue 1 au début de la saison 2026-2027. Un bilan qui tranche avec les débuts plus discrets de certains attaquants londoniens.

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Sur la même période, Dominic Solanke et Omar Marmoush n’avaient chacun inscrit qu’un but en championnat. Cette comparaison donne une première idée de l’écart de production entre les joueurs. Le contexte de jeu, les adversaires affrontés et les responsabilités offensives comptent aussi. Et ce qui fonctionne en Ligue 1 ne se transpose pas d’office en Premier League, plus exigeante physiquement et tactiquement.

Un précédent convaincant, mais un transfert encore hypothétique

Gouiri a aussi un atout. Il a déjà joué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Marseille. Le Fennec il a cumulé 17 buts et six passes décisives avec l’entraîneur italien. Ce vécu commun pourrait faciliter son adaptation à un projet fondé sur des principes de jeu qu’il connaît déjà. Plusieurs inconnues subsistent pourtant.

Le montant d’un éventuel transfert, la position de l’OM et les intentions du joueur sont des facteurs qui compteront. Marseille doit surtout vendre pour respecter ses engagements vis-à-vis de la DNCG. Tottenham doit aussi décider comment faire évoluer son attaque avant d’agir. Du côté de Marseille, une approche concrète poserait forcément la question de la place de Gouiri dans le projet sportif et des conditions d’un départ. En attendant du concret, l’intérêt des Spurs reste une piste de mercato, pas un transfert imminent.