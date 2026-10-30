Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Un nouveau taulier émerge dans le groupe de Cathro

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En difficulté lors de sa première saison à l’ASSE, Joao Ferreira a retrouvé le terrain et de bonnes sensations. Désormais à la disposition de Ian Cathro, le défenseur portugais est apprécié de son entraîneur, qui loue notamment ses qualités techniques.

ASSE : Ferreira, une première saison marquée par un souci d’adaptation et des blessures

Recruté au FC Watford en août 2025, Joao Ferreira a connu des difficultés d’adaptation lors de sa première saison à l’ASSE. Plusieurs blessures, notamment à la jambe et aux adducteurs, ainsi qu’une fracture à la main, ont également perturbé son intégration.

Le défenseur de 25 ans a finalement disputé 15 matchs lors de la dernière saison régulière, dont 11 en tant que titulaire. « Quand je suis arrivé, ce n’était pas toujours facile, comme à chaque début », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Une grosse frayeur contre Clermont Foot

Cette saison, Joao Ferreira bénéficie de la confiance de Ian Cathro. S’il n’est pas le premier choix au poste d’arrière latéral droit, il est dans rotation du nouvel entraîneur. Le Portugais a ainsi été titularisé à quatre reprises en sept apparitions en Ligue 2.

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Son début de saison a toutefois été marqué par une grosse frayeur face à Clermont Foot. Violemment touché à la tête, il avait été évacué du terrain sur une civière, avec une minerve autour du cou, avant d’être transporté en urgence à l’hôpital. L’AS Saint-Etienne avait ensuite rassuré sur son état de santé après les premiers examens.

Après avoir manqué deux matchs consécutifs, le numéro 13 des Verts a retrouvé la compétition. Il a même été titularisé face à Rodez (2-0) et au FC Nantes (1-0).

Le Portugais se sent heureux à Saint-Etienne dans une superbe équipe

Désormais mieux acclimaté au football français et débarrassé de ses pépins physiques, Joao Ferreira se sent épanoui au sein de l’équipe de Ian Cathro. « Je me sens bien à Saint-Etienne et je suis très heureux d’être ici. Je pense que j’ai trouvé ma place aujourd’hui, dans une superbe équipe », a-t-il déclaré.

Le défenseur stéphanois apprécie également de pouvoir échanger facilement avec son nouvel entraîneur, qui parle aussi portugais. Une proximité linguistique qui facilite la communication et la compréhension mutuelle.

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« C’est toujours plus confortable d’avoir quelqu’un qui parle votre langue. Avec lui, j’ai la sensation de pouvoir échanger plus profondément sur les idées et d’avoir une meilleure compréhension », a-t-il confié, ajoutant qu’il pouvait aussi faciliter la transmission des messages entre le coach et les joueurs.

Ian Cathro encense le nouveau Joao Ferreira

De son côté, Ian Cathro apprécie particulièrement les qualités de son défenseur. L’entraîneur de l’ASSE estime que Joao Ferreira possède les atouts nécessaires pour s’imposer, à condition de trouver la sérénité indispensable à son épanouissement.

« C’est un très bon footballeur. C’est un joueur intelligent, très fort techniquement et physiquement. Il a eu besoin de trouver un équilibre et du calme pour atteindre son meilleur niveau », a-t-il souligné.

La forte concurrence de Kevin Pedro

Malgré cette confiance, Joao Ferreira doit désormais se battre pour gagner une place de titulaire. À son poste, il est notamment en concurrence avec Kevin Pedro (20 ans). Repositionné au poste d’arrière latéral droit, le jeune défenseur central s’y est imposé depuis la saison dernière et reste le premier choix de Ian Cathro.

Conscient de cette situation, le Portugais apprécie cette concurrence comme un moteur de progression plutôt que comme un obstacle.

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« Kevin est un très bon joueur avec de belles qualités. J’ai les miennes aussi, et c’est au coach de prendre ses décisions. Au quotidien, ça se passe très bien. On joue ensemble pour la même équipe et cette concurrence nous tire tous les deux vers le haut », a réagi Joao Ferreira.

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