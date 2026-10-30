Accueil - Mercato OM - OM : Faris Moumbagna de retour, sa mise à l’écart en doute

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Faris Moumbagna a été vu à l’entraînement collectif de l’Olympique de Marseille ce vendredi 30 octobre 2026. Ces images sèment immédiatement le doute sur sa mise à l’écart définitive.

Brun Genesio prend des décisions fortes à l’OM

Bruno Genesio poursuit sa reprise en main à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais a sanctionné plusieurs jeunes, dont Keyliane Abdallah renvoyé en Pro 2. Il aurait également écarté Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais évoluerait désormais avec la réserve.

Sauf que des images diffusées ce vendredi matin sur les réseaux sociaux le montrent à l’entraînement avec l’équipe première. Il a effectué des exercices aux côtés de Neal Maupay. Sa présence à cette séance de travail sème le doute sur sa mise à l’écart, mais aussi sur son avenir à l’OM.

Des statistiques très maigres à l’Olympique de Marseille

Les chiffres de Faris Moumbagna expliquent en partie sa situation. Cette saison, il n’a disputé que 14 minutes en Ligue 1. Il a aussi fait une entrée décevante contre l’Olympiakos en Ligue Europa. L’attaquant camerounais compte au total cinq matchs avec Marseille pour aucun but marqué.

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Son prêt à Crémone la saison dernière n’a pas non plus convaincu. Cinq rencontres de Serie A pour seulement 88 minutes. Il était absent du groupe contre Sturm Graz puis face au Havre. Son niveau physique déçoit le staff de l’OM selon RMC Sport. Cela contraste avec les propos de Bruno Genesio.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille assurait récemment qu’il était « à 100% ». Il reste désormais à savoir ce que prépare réellement autour de Faris Moumbagna. Même si sa présence à l’entraînement ne signifie pas forcément un retour dans le groupe. Le joueur peut continuer à travailler avec les professionnels tout en jouant avec la réserve pour retrouver du rythme.

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