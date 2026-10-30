Accueil - PSG mercato - Havre – PSG : Les compos ! Enrique lance une équipe expérimentale

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La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé les compositions officielles de la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre AC et le PSG. Confronté à de nombreuses blessures, Luis Enrique a aligné d’entrée une équipe totalement expérimentale.

Havre – PSG : Lucas Digne et Mika Godts alignés d’entrée

Alors que le coup d’envoi de la rencontre a été fixé à 19 heures ce vendredi, les compositions officielles du match d’ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 entre Le Havre et le Paris Saint-Germain ont été dévoilées. Privé de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur du PSG doit bricoler, surtout offensivement.

Luis Enrique aligne ainsi d’entrée, Ferran Torres et Senny Mayulu en attaque, accompagnés par Mika Godts. L’ailier belge était absent à l’entraînement en veille de match, lui qui est devenu papa ces dernières heures. Pour le reste de la composition du Paris SG au Havre, le turn-over continue au milieu de terrain.

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À quelques jours du déplacement à Villarreal pour la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont laissés au reposés au coup d’envoi du match. Le trio de l’entrejeu est composé de Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche et Dro Fernandez. En défense, Achraf Hakimi débute à droite, Ilya Zabarnyi et Lucas Hernandez sont associés dans l’axe et Lucas Digne est titulaire à gauche. Matvey Safonov enchaîne dans les buts.

Côté Le Havre, la composition qui va défier le PSG est plus ou moins celle annoncée par la presse du jour et le gardien est bien Arnaud Bodart plutôt que Gauthier Gallon. Devant lui, on retrouve une défense à trois composée de Seko, Mwanga et Touba.

Les côtés seront occupés par M. Ndiaye à gauche et Ouziad à droite, le coeur du jeu étant confié à Ebonog, Richardson et Nakamura. Devant, Josh Maja et Rayan Fofana sont associés.

La compo du Havre

Gardien : Bodart

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Défenseurs : Seko, Mwanga, Touba

Milieux : Ouziad, Richardson (cap.), Ebonog, M. Ndiaye

Attaquants : Fofana, Maja, Nakamura.

Le onze de départ du PSG

Gardien : Safonov

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Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Digne

Milieux : Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Akliouche

Attaquants : Mayulu, Torres, Godts.

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