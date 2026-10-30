EAG-ASSE : Après Clermont, Ripoll veut confirmer contre Saint-Etienne

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L’EA Guingamp de Sylvain Ripoll n’a qu’un seul objectif contre l’ASSE, samedi (20h) : confirmer sa victoire obtenue à Clermont face aux Stéphanois, au stade de Roudoudou.

Avant l’ASSE : L’EA Guingamp soulagé par sa victoire à Clermont

Avant d’affronter l’ASSE, l’EA Guingamp reste sur une belle victoire contre le Clermont Foot au stade Gabriel Montpied (0-2). Grâce à ce succès décroché à l’extérieur, Sylvain Ripoll et son équipe ont mis fin à une série de trois défaites. Ils se sont offert une bouffée d’oxygène en remontant au classement, de la 13e à la 11e place.

Cette victoire a également ramené un peu confiance et de sérénité dans l’équipe bretonne, avant la réception de l’AS Saint-Etienne. L’entraîneur de l’En Avant l’a souligné justement en conférence de presse d’avant-match. « On l’a senti cette semaine […], on a eu un sentiment de soulagement. Un match solide à l’extérieur dans un match capital sur le plan comptable », a-t-il reconnu.

Saint-Etienne, un adversaire de très haut niveau

Sylvain Ripoll reconnaît cependant que l’équipe stéphanoise est d’un plus gros calibre. C’est « le leader incontesté et incontestable » de la Ligue 2 selon ses déclarations. Il se méfie évidemment de l’équipe de Ian Cathro. Cependant, lui et ses joueurs ont à cœur d’enchaîner avec une deuxième victoire. Ce qu’ils n’ont pas encore réussi cette saison en 10 journées.

« Se projeter sur l’ASSE dans cette ambiance-là, c’est forcément une autre atmosphère. On va jouer un adversaire de très haut niveau. Il faut confirmer face au leader de ce championnat. C’est une très grosse cylindrée », a confié le technicien de l’EAG.

Ripoll : « On est bien décidé à relever ce défi contre l’ASSE »

Les Rouge et Noir vont devoir se surpasser pour tenter de faire un résultat contre les Verts. Ils en sont conscients à en croire les propos de leur entraîneur, qui évoque un gros défi à relever.

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« Il va falloir mettre beaucoup de choses pour les arrêter. […]. Il faudra être solide et faire un match très audacieux. On va devoir être en nombre tout le match. Je veux qu’on se libère et qu’on joue crânement notre chance. On a ce défi, qu’on est bien décidés à relever avec les bons ingrédients », a-t-il indiqué.

Face à l’AS Saint-Etienne et son bouillant peuple vert, Sylvain Ripoll compte sur le soutien des supporters guingampais du Roudourou pour pousser leur équipe à la victoire. « On va retrouver nos supporters en plus. On est très contents d’affronter cette magnifique équipe stéphanoise », glisse-t-il.

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