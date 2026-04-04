Mercato OM : Accord bouclé, un Ivoirien débarque à Marseille  

L’OM prépare déjà son été. Alors que la Ligue 1 touche à sa fin, Medhi Benatia cherche activement à renforcer la défense olympienne. Sa cible est un jeune prodige venu de Côte d’Ivoire.

Mercato OM : Benatia dégote un roc ivoirien

L’OM occupe actuellement la troisième place du classement. Avec dix points de retard sur le RC Lens, l’objectif est de terminer sur le podium. Le choc de dimanche au stade Louis-II contre l’AS Monaco sera décisif. Cette rencontre face à un concurrent direct déterminera la suite de la saison.

Quant au mercato estival, il s’annonce brûlant. Entre le départ probable de Benatia et la recherche d’un nouveau président, le club phocéen s’apprête à vivre des semaines agitées. Les ambitions sportives dépendront aussi de la qualification européenne. Pour renforcer l’équipe de Habib Beye, la cellule de recrutement semble avoir déniché une perle rare pour la défense.

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Le secteur défensif de Marseille montre de failles et préoccupe les dirigeants du club. Les contrats de Pavard et Medina expirent en juin, et les blessures d’Aguerd ou Balerdi compliquent la situation. Habib Beye pourrait d’ailleurs totalement reconstruire ce secteur dès la saison prochaine.

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Ainsi donc, le nom de Yéo Mohamed est coché. Selon Africa Foot, ce colosse de 17 ans va passer des tests à Marseille. International U20 ivoirien, le défenseur de l’Union Sportive Tchologo impressionne par son gabarit et ses performances. Il attire déjà les regards, notamment ceux d’Anderlecht en Belgique. L’OM espère transformer cet essai en un premier contrat professionnel européen pour sécuriser ce talent.