Mercato SRFC : Pinault dit oui à Haise pour un coup de folie

Très satisfaite du travail réalisé par Franck Haise depuis son arrivée en février dernier, la famille Pinault aurait donné son feu vert pour le recrutement d’un calibre en attaque lors du prochain mercato estival.

Mercato SRFC : C’est confirmé pour le coup de coeur de Franck Haise

Quatrième de Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat, le Stade Rennais prépare déjà son prochain mercato estival et un nom prestigieux revient avec insistance ces derniers jours : Loïs Openda. Actuellement à la Juventus Turin, l’attaquant belge pourrait être l’un des gros dossiers offensifs du SRFC. Révélé en France, notamment au RC Lens sous les ordres de Franck Haise, le buteur de 26 ans garde une forte cote en Ligue 1.

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Son retour serait vu comme un véritable coup sur le marché, à condition de trouver un accord avec la Juventus Turin et de faire face à la concurrence. Franck Haise, qui connaît parfaitement le joueur, ferait le forcing en interne pour l’avoir dans son effectif la saison prochain, surtout que Breel Embolo pourrait changer d’air à l’issue de la saison. D’après plusieurs échos confirmés par l’Insider Jonathan sur Twitter, l’idée d’un retour d’Openda en Ligue 1 ne daterait pas d’aujourd’hui.

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« Ça m’a été évoqué soit cet été ou cet hiver », explique-t-il, en évoquant une piste sérieusement étudiée par le staff rennais. Arrivé avec de grandes attentes en Serie A, Openda traverse une saison difficile à la Juventus Turin. Moins décisif, parfois en difficulté dans l’enchaînement des matchs, il pourrait être poussé vers la sortie dès cet été.

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Le club italien envisagerait même une séparation rapide, ouvrant la porte à plusieurs clubs européens. Le SRFRC veut profiter de cette opportunité pour renforcer son secteur offensif avec un avant-centre qui a fait ses preuves en Ligue 1. Et si le natif de Liège ne sera pas bradé, Franck Haise peut compter sur le soutien de la famille Pinault pour rapatrier son ancien protégé.

La famille Pinault sort le chéquier pour Openda

À quelques semaines de la fin du championnat, le Stade Rennais travaille déjà sur le mercato d’été. Et d’après les informations de TransferFeed, le SRFC serait prêt à formuler une offre pour déloger Loïs Openda de la Juventus Turin. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international belge est évalué à 32 millions d’euros, mais les Bianconeri réclameraient entre 40 et 47 millions d’euros.

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Toujours selon la même source, la famille Pinault aurait donné son aval pour l’arrivée de l’international belge pour dynamiser l’attaque rennaise, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le Stade Rennais devrait toutefois se méfier de la concurrence de Bournemouth dans ce dossier.