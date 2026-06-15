Coup de théâtre à l’OM : L’UEFA impose un nouveau délai !

Dirigeants, joueurs et supporters de l’OM espéraient être rapidement fixés concernant la participation en Ligue Europa. Mais l’UEFA prend son temps. L’instance a choisi de reporter son verdict tant attendu.

OM : L’inquiétude grandit, l’UEFA reporte son verdict

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L’angoisse autour de l’Olympique de Marseille perdure. Il faut dire que la santé financière du club reste très préoccupante. L’ancienne administration conduite par Pablo Longoria s’était engagée en 2022 auprès de l’UEFA afin de rééquilibrer ses comptes. Sauf que les dettes de l’OM n’ont cessé d’augmenter ces dernières années.

Ces pertes dépassent à présent les 100 millions d’euros. Cette gestion catastrophique place l’OM sous une pression immense. Les Phocéens s’exposent à de lourdes sanctions. Même si la menace d’exclusion de la Ligue Europa s’éloigne progressivement, une lourde amende financière demeure. L’UEFA ne pardonnant pas le non-respect des accords passés.

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L’instance examine depuis une dizaine de jours les finances de l’OM. Et son verdict était attendu ce lundi. Mais elle a finalement choisi de prolonger le suspense, indique L’Equipe. Aucune date n’a été fixé pour son jugement. Ce qui laisse l’Olympique de Marseille dans une incertitude totale.

Une annoncée groupée pour une quinzaine de clubs européens

Ce report de communication ne concerne pas uniquement l’OM. Le journaliste Étienne Moatti explique que l’instance européenne préfère traiter globalement les dossiers d’une quinzaine de clubs en vue d’une annonce groupée. Ce communiqué pourrait tomber mercredi ou à une date ultérieure.

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Quoi qu’il en soit, ce flou freine plusieurs dossiers chauds à l’OM. Bruno Genesio et son staff devront patienter avant de débarquer à la Commanderie. Le mercato reste au point mort. Et le passage devant la DNCG, prévu le 18 juin, ajoute une difficulté supplémentaire.