Mercato : Ça chauffe à l’OM, un départ surprise à 15 M€ !

La direction de l’OM va entamer une vaste opération de dégraissage cet été. Et l’un des départs devrait en surprendre plus d’un.

Mercato : Ça sent la fin entre l’OM et Nayef Aguerd

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Ce n’est un secret pour personne ! L’Olympique de Marseille enregistre un déficit abyssal de plus de 100 millions d’euros. Ces pertes obligent la direction de l’OM à procéder à une opération de dégraissage. L’objectif est de réduire sa masse salariale et dégager des fonds. Plusieurs cadres du vestiaire sont ainsi proches de s’en aller.

Mason Greenwood est au cœur d’intenses négociations avec l’AS Rome. Tandis que Pierre-Emile Hojbjerg se rapproche de l’Atalanta Bergame. La presse locale évoque aussi un possible départ de Leonardo Balerdi après la Coupe du monde 2026.

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C’est dans ce contexte que Foot Mercato lâche une bombe ce jeudi. L’OM pourrait voir l’un de ses tauliers en défense plier bagage à une saison seulement après son arrivée. Il est question de Nayef Aguerd dont le départ semble inéluctable

15 millions d’euros ou un salaire multiplié par deux

Foot Mercato rapporte qu’une clause spécifique de15 millions d’euros fragilise la position du club. Car si un club étranger décide de s’aligner sur ce montant, l’Olympique de Marseille sera obligé de laisser partir son international marocain. De plus l’OM est piégé par une disposition contractuelle.

En cas de refus de vente face à un tel montant, les Phocéens devront doubler le salaire du joueur de 30 ans. Une option que l’OM ne peut se permettre en cette période de vagues maigres. Grégory Lorenzi et sa direction sont parfaitement conscients de cette épée de Damoclès.

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Sachant que Nayef Aguerd conserve une belle cote sur le marché des transferts malgré ses soucis physiques qui le privent du Mondial 2026. Des formations venues du Golfe et d’Europe sont à ses trousses.