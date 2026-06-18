Mondial 2026 : Trois favoris déja sur la bonne voie

Avec la fin de cet première journée, la Coupe Du Monde nous donne déjà un aperçue de ces meilleur favoris. Que ce soit la France, l’Angleterre ou encore l’Allemagne, elles ont toutes gagnées avec au moins 2 buts d’écart.

Mondial 2026 : Des Bleus revanchard

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Finaliste en 2006, vainqueur en 2018 et à nouveau finaliste en 2022, sur les 20 dernières années, les Bleus ont été en finale trois fois. Que ce soit l’ancienne ou la nouvelle génération, la régularité des hommes de Didier Deschamps n’est plus à faire. C’est une des parties qui fait qu’ils sont considérés comme un favori, surtout lorsque l’on regarde l’effectif au complet, l’équipe est remplie de joueurs de classe mondiale qui dominent leur championnat respectif, sans oublier l’armada offensive présente.

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Pour beaucoup, c’est de la « triche » d’avoir ces sept hommes-là dans son équipe : Mbappé, Olise, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola et Thuram. Et on ne peut pas leur en vouloir, vu les qualités de chacun, permettant à la France de passer d’un jeu en construction avec Thuram et Olise, à un jeu beaucoup plus en profondeur avec Barcola et Mbappé avant de terminer par de la pure technicité avec Cherki, Doué et Dembélé.

Accompagné par un milieu Tchouaméni – Rabiot et une charnière centrale composée du nouveau Madrilène Ibrahima Konaté et de William Saliba, la France n’a rien à craindre, que ce soit offensivement ou défensivement et on l’a vu lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal. Alors est-ce que pour la dernière de DD, ils arracheront le Graal une seconde fois en 8 ans ?

La Mannschaft de retour au sommet ?

Éliminés dès les phases de groupe en 2018 et en 2022, les Allemands n’ont pas réussi à retrouver la gloire depuis leur victoire de 2014. Et ça, c’est le gros problème de cette équipe allemande : la confiance n’est plus là. Des vainqueurs du Mondial 2014, il ne reste que le portier du Bayern, Manuel Neuer, dernier passage entre la gloire passée et les jeunes qui veulent la ramener sur leur pays.

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Avec Nagelsmann à la tête de la sélection, les fans savent que cela peut être le moment de retrouver les sommets. Quarts de finaliste du dernier Euro, c’est peut-être l’équipe qui fera de nouveau briller l’Allemagne. Fort d’un effectif complet, les Allemands disposent de plusieurs joueurs de qualité dans le onze de départ. Que ce soit avec Musiala en numéro dix, souvent accompagné de Wirtz pour trouver les espaces et servir Sané ainsi que Gnabry sur les ailes, pour soit repiquer et enrouler dans l’axe ou bien centrer sur Deniz Undav.

Défensivement parlant, la Mannschaft ne s’inquiète pas et compte sur son duo Rudiger-Tah pour gagner les duels aériens, mais aussi surprendre leurs adversaires. Avec un 7-1 pour lancé ce Mondial, est-ce que 12 années plus tard, l’Allemagne peut revenir sur le trône du monde ?

Les Three Lions veulent finir le job

1966, l’année du seul sacre Anglais. Ils n’ont jamais retrouver les sommets du football mondial. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, l’Angleterre enchaîne les bons parcours dans les grandes compétitions. Demi-finalistes de la Coupe du monde 2018, finalistes des deux dernières Euro, les Three Lions semblent tout proches de mettre fin à ces 60 ans sans succès.

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Avec Thomas Tuchel à la tête de la nation, les fans anglais veulent enfin voir cette génération transformer son potentiel en trophée. Leur succès 4-2 face à la Croatie hier soir parle pour eux. Avec un effectif plus que pret, les Anglais ont plusieurs joueurs de classe mondiale. PAssant de Bellingham pouvant casser les lignes balle au pied à Rice pour récupérer les ballons et ramlener un équilibre nécessaire ou encore avec Eze pour créer le danger, les Three Lions possèdent l’un des meilleurs milieu de terrain du Mondial.

Face au buts, c’est Kane qui reste l’homme providentiel des anglmais avec son sens du but et sa finition, accompagné par Saka et Gordon sur les ailes pour apporter cet vitesse pour porter la balle en profondeur et provoqué des un contre un.

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