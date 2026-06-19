Mondial 2026 : La Turquie n’a plus le droit a l’erreur

Le retour des Turcs en Coupe du monde après vingt-quatre ans d’attente ne s’est pas déroulé comme voulu. Face à l’Australie pour son premier match, les hommes de Vincenzo Montella se sont inclinés 2-0 au terme d’un match qu’ils ont largement dominé.

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Pendant la majeure partie du match, le ballon n’a presque pas bougé des pieds des camarades d’Arda Güler, affichant 78 % de possession et multipliant les attaques. Avec 30 tirs au total, la Turquie s’est procuré assez d’occasions pour espérer une meilleure finalité. Mais entre un manque de froideur dans le dernier geste et un Patrick Beach des grands soirs, les Turcs sont restés muets.

À l’inverse des Australiens qui ont fait preuve d’un réalisme redoutable. De l’ouverture du score d’Irankunda au but du break de Metcalfe, la capacité à finir devant des Australiens s’est montrée plus puissante que la possession turque. Deux occasions franches, deux buts : une efficacité punitive pour une équipe turque incapable de concrétiser malgré sa domination.

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Cette défaite met déjà les Turcs en grand danger. Revenue sur la scène mondiale avec des ambitions suite à la qualification obtenue en barrages, l’Ay-Yildiz n’a plus le droit à l’erreur. Les prochains rendez-vous face au Paraguay puis aux États-Unis vont être déterminants pour son avenir dans le tournoi.

Malgré ce revers, il faut remarquer que la Turquie peut imposer son rythme et contrôler un match au plus haut niveau. Mais dans un Mondial, la possession ne suffit pas. Pour espérer rejoindre les huitièmes de finale, les hommes de Montella ont intérêt à rapidement retrouver de l’efficacité devant le but et transformer leur domination en victoire.

Une victoire pour tout relancé

Face au Paraguay, la Turquie va jouer son avenir dans ce Mondial. Avec déjà une défaite, la sélection de Vincenzo Montella n’a plus le choix et devra s’imposer pour garder de réelles chances de qualification. Sur le papier, les Ay-Yildizlilar possèdent l’avantage offensif, mais il faudra se méfier des Paraguayens, réputés pour leur solidité défensive et leur capacité à faire mal en contre-attaque.

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Après avoir concédé quatre buts face aux États-Unis, les Sud-Américains risquent d’adopter une approche plus prudente et d’attendre les Turcs. Montella devrait effectuer quelques ajustements offensifs, avec une titularisation de Kenan Yıldız sur l’aile gauche pour apporter cette vivacité manquante contre l’Australie aux côtés de Kerem Akturkoglu et de Baris Alper Yilmaz.

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Arda Güler et Hakan Çalhanoğlu seront présents pour apporter la créativité dans les trente derniers mètres. La composition probable de la Turquie s’articule autour d’un 4-2-3-1 avec Ugurcan Çakır dans les buts ; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu en défense ; Hakan Çalhanoğlu et Orkun Kokcu au milieu ; avec Arda Güler en numéro dix, dans son meilleur registre ; et finalement, Kenan Yildiz sur l’aile gauche, Baris Alper Yilmaz à droite et Kerem Akturkoglu en numéro neuf.

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Beaucoup se demandent encore comment Can Uzun ou bien Deniz Gul ne sont pas alignés dans le onze de départ, au vu de leur talent, de leur jeu mais aussi de ce qu’ils peuvent apporter. Avec désormais un seul espoir, la Turquie n’a plus le droit de flancher si elle veut tenter de réitérer son exploit de 2002, ou réaliser un parcours similaire à celui de l’Euro 2024.

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