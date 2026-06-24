Stade Rennais : L’ombre du PSG accélère le mercato du SRFC

‎Le Stade Rennais a décidé de ne rien laisser au hasard avant le lancement de la nouvelle saison. Conscient de l’importance des premières échéances, le club breton multiplie les démarches sur le mercato afin d’offrir à Franck Haise un groupe compétitif dès les premiers jours de préparation.

‎Mercato Stade Rennais : Un recrutement mené à un rythme soutenu

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‎Au Stade Rennais, l’heure n’est pas à l’attentisme. Les dirigeants souhaitent permettre à Franck Haise de travailler le plus tôt possible avec un effectif stabilisé. Cette volonté traduit une ambition forte après un exercice qui a laissé un goût d’inachevé aux supporters. ‎Plusieurs mouvements semblent déjà bien avancés.

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Les pistes menant à Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Oliveira témoignent d’une stratégie visant à renforcer l’expérience du groupe tout en apportant davantage de solutions dans plusieurs secteurs du jeu. Le SRFC cherche avant tout des joueurs capables d’être immédiatement opérationnels.

‎La défense au centre des préoccupations

‎Le chantier prioritaire reste toutefois l’axe défensif. Le club souhaite attirer un défenseur central confirmé, capable d’apporter de la sérénité et du leadership à une arrière-garde qui a parfois manqué de constance lors du précédent exercice. ‎Selon les informations de Ouest-France, plusieurs profils sont étudiés avec attention.

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L’objectif est d’intégrer rapidement ce futur renfort afin qu’il assimile les principes de Franck Haise avant les premières rencontres officielles. Dans le football moderne, les automatismes défensifs demandent du temps et Rennes veut éviter toute improvisation.

‎Une attaque également en quête de vitesse

‎Le secteur offensif n’est pas oublié. Les recruteurs travaillent activement sur l’arrivée d’un ailier capable de créer des différences dans les duels et d’apporter davantage de percussion sur les côtés. ‎Cette recherche répond à une réalité observée la saison passée : Rennes a parfois manqué d’explosivité face à des blocs regroupés.

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En ajoutant un profil rapide et imprévisible, Franck Haise espère diversifier les options offensives de son équipe et augmenter son potentiel de déstabilisation dans les trente derniers mètres.

‎Un début de saison déjà dans toutes les têtes

‎Le calendrier a clairement influencé la stratégie rennaise, avec un choc à venir contre le PSG. Le club souhaite finaliser l’essentiel de son recrutement dès le début du mois de juillet afin de consacrer les semaines suivantes au travail collectif. ‎

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Cette anticipation illustre une conviction forte : une préparation réussie se construit avec un groupe déjà structuré. Après une saison jugée mitigée, le Stade Rennais affiche ainsi sa volonté de repartir sur des bases solides et d’aborder le nouvel exercice avec davantage de certitudes.