Mercato : C’est confirmé, le PSG discute pour un gardien !

Bien avancé sur les ventes de Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG pourrait également boucler le départ d’un autre joueur dans les prochains jours. Explications.

Mercato : Le PSG étudie un prêt pour un gardien de but

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Arrivé en provenance de l’AS Roma l’été dernier en tant qu’agent libre, Renato Marin pourrait déjà quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Très apprécié par Luis Enrique et le staff parisien, le gardien de but de 19 ans ne dispose toutefois pas d’un temps de jeu suffisant pour lui permettre de poursuivre sereinement sa progression.

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Auteur de quelques apparitions convaincantes avec l’équipe Espoirs et de trois présences dans le groupe professionnel en Ligue 1, notamment lors de la blessure de Lucas Chevalier, l’international espoir italien a laissé une bonne impression au sein du club. Malgré cette confiance, l’entraîneur du PSG souhaiterait le voir évoluer régulièrement au plus haut niveau.

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Dans cette optique, le club de la capitale aurait donc pris la décision de prêter le jeune portier sans aucune option d’achat, afin de lui donner la possibilité de gagner en expérience avant de revenir à Paris dans un an. Numéro 3 dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Renato Marin se dirigerait donc vers un départ temporaire du Paris Saint-Germain.

Renato Marin en route pour le Portugal ?

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, Luis Campos serait en négociations avec les dirigeants du CD Nacional pour le prêt de Renato Marin. Pensionnaire de la première division portugaise, la formation de Madère serait ainsi entrée en discussions avec le PSG.

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Le club entraîné par Tiago Margarido serait prêt à offrir à Renato Marin un rôle lui permettant d’enchaîner les rencontres. Le Paris Saint-Germain considère toujours le gardien italien comme un joueur d’avenir. Un prêt dans un championnat compétitif apparaît donc comme la meilleure solution pour accélérer son développement avant un retour attendu sous les couleurs parisiennes.

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En interne, Luis Enrique et son staff considèrent qu’il s’agit de la meilleure solution pour permettre à Marin de se développer.