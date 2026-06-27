Mercato : Urgent ! Le PSG menace le FC Barcelone pour 8M€

Six mois après l’affaire Dro Fernandez, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent à nouveau au cœur d’une bataille sur ce mercato estival. Explications.

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Le PSG et le FC Barcelone font partie des nombreux courtisans de la pépite espagnole Jorge Salinas pour ce mercato estival. À 19 ans, l’international espoir espagnol vient de vivre sa première saison pleine en professionnelle avec le Racing Santander, en D2 espagnole. Révélation de la saison 2025-2026, le jeune latéral gauche a disputé 33 rencontres pour 7 passes décisives au compteur.

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Il a largement contribué au titre du Racing, qui retrouvera la Liga l’an prochain. Tout logiquement, les performances de Jorge Salinas et son potentiel attirent de nombreux prétendants. En effet, selon le journal madrilène AS, plusieurs clubs européens auraient contacté les dirigeants de Santander et Jorge Mendes, l’agent du joueur, en vue d’un transfert durant ce mercato d’été.

Il s’agirait notamment du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, Bologne, Newcastle, le FC Porto et le PSG. La source ibérique précise même que Luis Campos avait un émissaire en Espagne pour observer Jorge Salinas lors du match du Racing Santander contre le Real Valladolid (4-1), le 16 mai dernier. Après avoir refusé une offre lucrative de l’Arabie Saoudite l’été passé, le natif de Santander pourrait rejoindre un club européen plus ambitieux la saison prochaine.

Des sources proches du dossier expliquent qu’à ce jour, la bataille fait rage entre les Parisiens et les Blaugranas pour la signature du jeune homme. Si le club catalan semble avoir les faveurs du joueur, le prix à payer pour son transfert pourrait très bien faire du Paris Saint-Germain le grand vainqueur de cette affaire.

Accord trouvé entre le Barça et Salinas, désaccord avec le Racing sur la clause

D’après les dernières indiscrétions du quotidien Sport, les excellentes relations entre Jorge Mendes et la direction du FC Barcelone, ainsi que la volonté du défenseur de Santander de rejoindre l’effectif de Hansi Flick, auraient permis de conclure un accord préliminaire. Il reste désormais à s’entendre avec le Racing pour finaliser le transfert.

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Sauf l’affaire risque de se compliquer. Le journal catalan rapporte qu’il y a un gros désaccord entre les deux clubs. Jorge Salinas dispose d’une clause libératoire de 8 millions d’euros qui va passer à 16 millions d’euros suite à la montée du club en Liga.

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Le Champion d’Espagne veut régler la clause libératoire du joueur avant le 1er juillet pour ne pas devoir payer le double. Mais le nouveau promu, qui s’estime déjà comme un pensionnaire de l’élite, réclame absolument 16 millions d’euros au FC Barcelone. Un schéma que Joan Laporta et Deco refusent de suivre.

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Les décideurs barcelonais ne veulent pas payer ce montant et estiment que « le Racing sera une équipe de première division le 1er juillet, date à laquelle la saison 2025-2026 prendra officiellement fin », indique le journal sportif.

Ce détail administratif et financier plombe aujourd’hui la finalisation du transfert de Jorge Salinas au FC Barcelone. Le PSG veut profiter de ce désaccord pour convaincre le protégé de Jorge Mendes de venir en France pour intégrer l’équipe de son compatriote Luis Enrique, qui l’apprécierait énormément.

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