Community Shield : Arsenal pulvérise City à Cardiff !

Arsenal s’est imposé facilement 3-0 contre Manchester City en finale du Community Shield. Battus 2-0 en finale de Carabao Cup en mars dernier, les champions d’Angleterre ont pris leur revanche hier après-midi en dominant une équipe de City en pleine reconstruction.

Community Shield : sans trembler, Arsenal écrase Manchester City pour s’offrir le premier trophée de la saison

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La saison ne pouvait pas mieux débuter pour les Gunners. Les hommes de Mikel Arteta ont surclassé Manchester City hier après-midi sur le score de 3-0. Les Londoniens, en pleine confiance malgré la défaite en finale de la Ligue des champions face au PSG en mai dernier, ont profité des largesses défensives des hommes d’Enzo Maresca pour remporter leur premier trophée de la saison.

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Il aura fallu attendre seulement 24 secondes pour voir les Gunners ouvrir le score. Servi à l’entrée de la surface par Myles Lewis-Skelly, Riccardo Calafiori profite d’un marquage timide de la défense des Citizens pour ouvrir le score quelques secondes après l’engagement. Solides défensivement, contrairement aux Skyblues, Arsenal va doubler la mise à la 27e minute par l’inévitable Kai Havertz, qui conclut de la tête une belle remise de la recrue grecque Christos Tzolis. City tente de réagir, mais tombe sur un grand David Raya, auteur de très beaux arrêts décisifs devant Phil Foden (19e), Erling Haaland (39e) et Jérémy Doku (80e).

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Dès la reprise, les Gunners vont enfoncer le clou grâce à Martin Ødegaard (47e), qui profite de l’intervention ratée de Gvardiol pour récupérer le ballon et éliminer par la suite sans grande difficulté un Gigio Donnarumma complètement à la rue.

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Le finaliste de la dernière LDC aurait pu aggraver encore plus le score, mais Bukayo Saka a manqué de précision (62e, 79e). Arsenal s’impose tranquillement 3-0 grâce notamment à une défense de City loin d’être exemple de tout reproche.

Début cauchemardesque pour Enzo Maresca

Enzo Maresca aurait préféré de meilleurs débuts pour sa première sur le banc de Manchester City. Après le départ de Pep Guardiola en fin de saison, les Mancuniens entament un nouveau cycle en misant sur un Enzo Maresca en quête de rebond après une fin d’aventure compliquée sur le banc de Chelsea.

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Le premier test de l’ère Maresca n’aura pas été très concluant au vu de la prestation catastrophique de son équipe sur le plan défensif. Après le départ de John Stones à l’Inter Milan, Maresca a décidé de faire confiance aux habituels patrons de la défense Rúben Dias et Josko Gvardiol, ainsi que de titulariser Abdukodir Khusanov au poste de latéral droit.

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Ces choix vont s’avérer dévastateurs pour l’entraîneur italien, les largesses défensives des trois axiaux de métier vont être à l’origine des buts concédés par les Skyblues. En effet, le retard de Khusanov sur Tzolis ainsi que le timide marquage de Ruben Diaz sur Kai Havertz, vont permettre à Arsenal d’inscrire le second but. Josko Gvardiol sera quant à lui fautif sur le troisième but londonien avec un manque d’anticipation flagrant pour intervenir devant le norvégien Martin Ødegaard.

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En dehors des erreurs défensives, les Citizens n’ont pas non plus été très efficaces offensivement. Et pour cause, ils sont tombés sur un David Raya en très grande forme pour garder sa cage inviolée, symbole de la grande forme d’Arsenal en ce début de saison.

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Les Gunners ont certes profité d’une équipe de City encore en phase de construction ; pour autant, les hommes de Mikel Arteta ont livré une prestation plus qu’aboutie dans tous les secteurs de jeu.

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À commencer par son attaque clinique devant le but à l’image de la réalisation de l’attaquant allemand Kai Havertz, en renard des surfaces, sur un bon service de Tzolis. Les Gunners ont été parfois maladroits, à l’image des occasions manquées en seconde période par l’entrant Bukayo Saka, mais sans grandes conséquences au vu du score déjà nettement confortable des Rouges et Blancs.

En défense, les Gunners ont été irréprochables, à l’image des défenseurs Ben White et Gabriel, auteurs d’interventions décisives aux moments clés de la rencontre. L’entrejeu londonien était aussi au rendez-vous avec un Myles Lewis-Skelly passeur décisif et un Martin Ødegaard buteur opportuniste en seconde période.

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Face à un Manchester City pas encore tout à fait au point tactiquement, Arsenal a profité des erreurs défensives des Skyblues pour remporter le 18e Community Shield de son histoire. Le prochain rendez-vous aura lieu dès ce vendredi pour les Gunners, avec pour point d’orgue, le match d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League face au Champion de Championship, Coventry City.