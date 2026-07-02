Mercato : 98M€ ! Le PSG battu pour une priorité au milieu

Après avoir évité de justesse la relégation la saison passée, Tottenham poursuit son mercato ambitieux afin de retrouver rapidement les sommets. Et le PSG vient d’en faire les frais. Explications.

Mercato : Un crack portugais échappe au PSG et signe à Tottenham

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Convoité par Luis Campos, Mateus Fernandes ne rejoindra pas le PSG cet été. Le milieu de terrain portugais, qui ne suivra pas West Ham en Championship, a pris la décision de rejoindre les rangs de Tottenham pour y poursuivre sa carrière. Les Spurs, à la lutte avec le PSG et le Real Madrid, ont remporté la course à la signature du joueur.

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Le club londonien est parvenu à un accord avec les Hammers pour le recrutement du milieu de terrain formé au Sporting Portugal. Selon plusieurs sources concordantes, West Ham a accepté une offre de 85 millions de livres sterling, soit 98 millions d’euros, lâcher par Tottenham son joyau recruté à 44 millions d’euros un an plus tôt.

Un montant qui fait de Mateus Fernandes la recrue la plus chère de l’histoire des Spurs, effaçant le précédent record de Xavi Simons et ses 65 millions d’euros. Tottenham a officialisé la signature de son nouveau joueur, l’un des milieux les plus prometteurs de Premier League, qui arrive en provenance de West Ham.

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Un joli coup pour les Spurs, alors que le natif d’Olhao était annoncé dans le viseur de Manchester United, du Real Madrid et du PSG. Mais c’est finalement Roberto De Zerbi qui est parvenu à convaincre le protégé de Jorge Mendes. L’entraîneur italien a joué un rôle déterminant dans les négociations.

« Notre conversation était vraiment spéciale. Nous partageons la même vision du football », a expliqué Mateus Fernandes, qui assure que les échanges avec son nouveau coach ont pesé dans sa décision de rejoindre le nord de Londres. Malgré deux descentes successives, avec Southampton puis West Ham, Mateus Fernandes a réussi à se mettre en valeur.

À seulement 21 ans, le milieu portugais va désormais tenter de franchir un nouveau cap chez les Spurs. Pour le Paris SG, qui avait pris des renseignements sur le joueur, le dossier est donc définitivement fermé.

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Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique voient ainsi une piste de moins pour renforcer leur milieu, tandis que Tottenham s’offre l’un des jeunes joueurs les plus courtisés de Premier League.