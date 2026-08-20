Liga : Kang-In Lee démarre en trombe à l’Atlético Madrid !

L’Atlético Madrid recevait le promu Malaga hier soir, au Riyadh Air Metropolitano, pour le compte de la première journée de LIGA. Dans une rencontre cadenassée, les Colchoneros ont fini par remporter le match 2-0 grâce à un bijou d’un certain Kang-In Lee, arrivé en provenance du PSG cet été.

Atlético de Madrid – Malaga : Kang-In Lee libère les Colchoneros

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Kang-In Lee n’aurait sans doute jamais imaginé des débuts aussi réussis. Alors que la soirée s’annonçait festive, avec la cérémonie d’hommage consacrée aux champions du monde espagnols, les hommes de Diego Simeone ont mis du temps avant de percer le verrou andalou.

Après une domination stérile en première période, l’Atlético s’est réveillé après la pause grâce notamment à l’entrée des joueurs stars tels que Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Alex Baena et surtout de Kang-In Lee. L’ancien milieu offensif du PSG a dynamité la rencontre dès son entrée en jeu, en inscrivant le premier but de la rencontre, et de la plus belle des manières, sur une puissante frappe du gauche qui vient se loger dans le petit filet opposé du portier andalou, Alfonso Herrero.

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Le Sud-Coréen inscrit ici son premier but avec le maillot de l’Atlético, lui qui a déjà connu le championnat espagnol sous les couleurs de Valence et de Majorque. Les Rojiblancos vont doubler la mise quelques minutes plus tard sur un coup-franc direct, à l’entrée de la surface, du champion du monde Álex Baena.

L’Atlético démarre fort sa saison et peut compter sur sa nouvelle recrue coréenne pour succéder à Antoine Griezmann.

Kang-In Lee : « Je pense toujours que je manque de sens du match et de rythme »

Auteur d’une entrée remarquée pour ses débuts officiels sous les couleurs rojiblancas, Kang-In Lee a grandement contribué au succès madrilène. Cependant, à l’issue de la rencontre, l’international Sud-Coréen a préféré mettre en avant la performance collective de son équipe :

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« Je savais que les premiers matchs étaient très importants. Beaucoup de joueurs sont revenus de la Coupe du Monde, et nous manquions d’entraînement. Cela dit, je suis vraiment content d’avoir gagné. Je continuerai à travailler dur pour atteindre nos objectifs, a-t-il affirmé après la première victoire de la saison. Nous avons tous joué de grands rôles. Les remplaçants ont pris la relève pour aider l’équipe. Grâce aux efforts de nos coéquipiers en première mi-temps, nous avons pu décrocher la victoire plus tard. Nous sommes tous très heureux », déclare-t-il au micro de Movistar.

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L’ancien joueur de Valence a toutefois reconnu qu’il ne se sent pas encore tout à fait à 100 % de ses capacités physiques : « Je pense toujours que je manque de sens du match et de rythme. Mais si je continue à travailler, je m’améliorerai personnellement et l’équipe s’améliorera ensemble. J’espère que nous pourrons accumuler beaucoup de points et continuer à gagner », conclut le double champion d’Europe.

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Plus qu’un simple remplaçant

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023, contre 22 millions d’euros, Kang-In Lee aura vécu trois saisons compliquées dans la capitale.

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Sous les ordres de Luis Enrique, le natif d’Incheon aura disputé 80 matchs sous le maillot parisien, pour un bilan de douze buts et quatorze passes décisives. Cantonné à un rôle de remplaçant au fil des saisons, l’ancien Majorquin a été transféré cet été à l’Atlético pour une somme astronomique de 40 millions d’euros. Successeur désigné d’Antoine Griezmann, Kang-In Lee s’est illustré dès son premier match devant son nouveau public, ce qui n’a pas manqué de recevoir les éloges du « Cholo ».

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Le tacticien argentin s’est exprimé sur l’entrée en jeu convaincante du Sud-Coréen, ainsi que sur son rôle au sein du club madrilène : « C’est un joueur qui doit faire ce que le match exige. Quand l’équipe aura besoin de lui, il répondra présent parce que c’est un joueur impliqué. Nous l’avons vu avec sa sélection et dans ses précédents clubs. Il donne toujours tout. L’important est de l’aider à atteindre son meilleur niveau », a-t-il confié hier en conférence de presse d’après-match.

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L’avenir de Kang-In Lee en terre madrilène s’annonce prometteur au vu de sa performance XXL délivrée hier soir. L’Atlético de Madrid a peut-être perdu son maître à jouer Antoine Griezmann cet été, mais les Colchoneros pourront compter sur Kang-In Lee pour animer le jeu offensif madrilène.

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