ASSE-Grenoble : Frapolli sort son plan contre Saint-Etienne

La suite après cette publicité

L’entraîneur de Grenoble Foot espère résister à l’ASSE, samedi (20h) à Geoffroy-Guichard. Olivier Frapolli a préparé son équipe à un gros défi.

Grenoble compte se servir des points positifs face à Metz contre l’ASSE

L’ASSE domine la Ligue 2, grâce à ses deux victoires en 2 journées. Après Sochaux (3-0) et Clermont Foot (3-1), c’est Grenoble Foot le prochain adversaire des Verts. Le club isérois arrive dans le Forez avec des points positifs tirés du match nul (0-0) contre le FC Metz, relégué de Ligue 1.

Olivier Frapolli compte s’appuyer sur ce qui a été positif lors de cette rencontre, pour affronter les Stéphanois. « Faire un match nul consistant et cohérent contre Metz, qui avait été performant précédemment, c’est un point sur lequel on peut construire des choses. On ouvre le compteur point avant un match à Saint-Etienne qui est difficile », a-t-il souligné en conférence de presse d’avant-match.

À voir

OM-RSCA : Choix forts de Genesio, sa première compo tombe

Lisez aussi : ASSE : Mercato Ligue 2, Saint-Etienne fait la course en tête

Le nouvel entraîneur de Grenoble reconnaît les qualités de l’équipe d’Ian Cathro, mais il a prévu un plan pour tenter de la contrarier. « On veut rester sur notre ligne de conduite et ne pas s’adapter à l’adversaire. Évidemment, on prend en compte le potentiel et la qualité de cette équipe, dans son jeu collectif, la richesse de ses attaquants, son animation un peu particulière, mais on a aussi envie de ne pas être que dans l’adaptation », a-t-il indiqué.

Frapolli : « Nous allons monter tous les curseurs pour répondre à ce défi »

Au regard des deux premières journées de championnat, l’ASSE dégage une certaine sérénité défensive et une efficacité offensive. De plus, elle bénéficiera du soutien de son bouillant public contre GF38. Conscient de cela, Olivier Frapolli pense pouvoir relever ce lourd défi, en « faisant un match complet sur l’aspect défensif et aussi et surtout offensif », selon lui.

« On tient compte des forces de l’adversaire, elles existent à Saint-Étienne. Comme toutes les équipes, il y a des partis pris qui nous laissent de la place à la récupération du ballon. C’est une des clés du match, notre capacité à la récupération du ballon, à exploiter les espaces, à avoir aussi certaines phases de possession et à se montrer dangereux. On sait que sur ce type de match, l’intensité va être très haute. […]. Notre objectif est donc de monter tous les curseurs pour répondre à ce défi-là », a indiqué le coach de Grenoble Foot.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Annoncé à Sainté, cet attaquant a tranché

À voir

Mercato PSG : 70 M€, Liverpool lâche un dossier à Paris ?

Mercato ASSE : Deal scellé entre les Verts et l’OM pour ce roc ?

Pour rappel, les supporters grenoblois sont interdits au stade Geoffroy-Guichard. Quant aux Verts, ils joueront devant des Kops (Nord et Sud) vides, à cause du huis clos partiel infligé à ces deux tribunes par la LFP.