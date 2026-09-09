Stade Rennais vs OM : Vers une défaite inévitable des Marseillais !  

Le Stade Rennais veut faire mal à l’OM en Ligue 1. Les Rennais sont en pleine forme en ce début de saison.

Stade Rennais vs OM : Rennes veut enfoncer Marseille

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Rennes s’apprête à faire plier Marseille. Vendredi 11 septembre, le Stade Rennais va passer ses nerfs sur l’OM en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Les Bretons veulent poursuivre leur série d’invincibilité. Les Marseillais veulent monter au classement.

Trois matchs, aucune défaite : Rennes démarre fort. Les Rouge et Noir ont d’abord tenu tête au PSG. Ils ont ensuite raflé 6 points face au Mans et Angers SCO. Quant à Marseille, il traverse un sale temps. Tout avait pourtant commencé idéalement avec une large victoire contre Strasbourg au Vélodrome (4-0). Mais la suite a été beaucoup moins convaincante. Relégué à la 10e position, l’OM aborde ce choc avec un moral au plus bas, juste avant de voyager à Besiktas en Ligue Europa.

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Du côté des effectifs, les dynamiques divergent aussi. Rennes enregistre le retour de son défenseur central Aït-Boudlal. Si Cissé et Seidu semblent encore trop justes, le reste du groupe répond présent, porté par l’efficacité de Lepaul (3 buts en 3 matchs). À l’inverse, l’OM déplore l’absence prolongée de Nnadi et l’incertitude autour de Kondogbia. Malgré la forme de Gouiri (doublé la semaine passée), l’effectif marseillais subit de plein fouet un mercato estival marqué par de départs majeurs non compensés.

Rennes favori pour ce match

Les dernières retrouvailles entre les deux équipes à Rennes avaient déjà tourné à l’avantage des locaux. La saison dernière, le Stade Rennais s’était imposé 1-0. Cette fois encore, les Bretons partent avec plusieurs arguments solides. Leur invincibilité, leur rendement à domicile et leur efficacité offensive plaident en leur faveur.

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Marseille, lui, reste sur deux défaites consécutives et doit encore digérer un mercato marqué par plusieurs départs de poids. Rennes semble donc mieux armé pour cette affiche. Une victoire permettrait aux Rouge et Noir de confirmer leur excellent début de saison et, surtout, de mettre davantage de pression sur les équipes qui occupent le haut du classement.