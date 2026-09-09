PSG-Bratislava : La compo fuite, Hernandez à place de Pacho

Luis Enrique devrait procéder à quelques changements ce mercredi soir lors du choc PSG-Bratislava en Ligue des champions. Lucas Hernandez est notamment pressenti pour remplacer Willian Pacho dans le onze parisien.

PSG : Luis Enrique mise sur Lucas Hernandez contre Bratislava

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C’est ce mercredi soir que le Paris Saint-Germain démarre sa nouvelle campagne de Ligue de Champions en accueillant le Slovan Bratislava de Yaya Touré. Une entrée en matière abordable pour les doubles champions d’Europe qui tenteront d’écraser le petit poucet de la compétition. Luis Enrique a d’ailleurs prévu de procéder à quelques rotations pour ce duel.

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Matvey Safonov devrait logiquement débuter dans les cages du PSG. La surprise provient du secteur défensif. L’Équipe assure que Lucas Hernandez devrait débuter dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos. Cette titularisation sera une belle occasion pour l’international français de regagner la confiance du staff parisien. Elle permettra aussi de faire souffler Willian Pacho.

Achraf Hakimi pourrait aussi céder sa place à Warren Zaïre-Emery, repositionné dans le couloir droit. Tandis que Nuno Mendes devrait tenir son poste habituel de latéral gauche. Vitinha et Fabian Ruiz semblent assurés d’animer l’entrejeu. João Neves devrait compléter le trio au milieu de terrain.

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Le secteur offensif sera enfin animé par Khvicha Kvaratskhelia à gauche et Ousmane Dembélé dans l’axe. Le doute plane en revanche dans le couloir droit entre Désiré Doué et Ferran Torres pour débuter la rencontre. Le choix final de l’entraîneur du Paris SG sera connu dans quelques heures.

La composition probable du PSG contre Bratislava

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos, Hernandez, Mendes

Milieux de terrain : Neves, Vitinha, Ruiz

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Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Torres (ou Doué)