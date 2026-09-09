Mercato FC Nantes : Accord conclu pour le retour de Patrik Calgren

Le FC Nantes rappelle Patrik Carlgren après la blessure d’Alexis Mirbach. Le gardien va parapher un bail d’un an.

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Le FC Nantes tient sa solution pour pallier l’absence d’Alexis Mirbach. Blessé au genou la semaine dernière et indisponible pour environ trois mois, le jeune gardien laisse une place vacante dans l’effectif. Pour la combler, les Canaris ont décidé de rappeler un visage bien connu : Patrik Carlgren, selon L’Equipe.

Le gardien suédois de 34 ans devrait retrouver Nantes. Libre depuis la fin de son précédent contrat, il est attendu pour signer un engagement d’une saison avec le club nantais. Un retour plutôt qu’une véritable découverte, puisque Carlgren était encore la doublure d’Anthony Lopes la saison dernière.

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À l’issue de cet exercice, le Suédois avait quitté le FCN au terme de son contrat. Nantes avait alors réorganisé sa hiérarchie dans les buts. Maxime Dupé avait été recruté comme numéro un, tandis qu’Alexis Mirbach avait été promu au poste de deuxième gardien après le départ d’Anthony Lopes.

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Mais la blessure de Mirbach a changé la donne. Avec une indisponibilité estimée à trois mois, Nantes devait trouver un renfort capable d’intégrer rapidement le groupe. Plusieurs pistes ont été étudiées ces derniers jours. Finalement, celle menant à Patrik Carlgren s’est imposée. Son expérience, sa connaissance du club et sa disponibilité ont pesé dans la décision nantaise. Le gardien suédois devrait donc reprendre sa place de doublure, quelques semaines seulement après avoir quitté les Canaris.