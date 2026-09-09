OL : Khalis Merah de nouveau courtisé par l’Algérie

Le jeune milieu de l’OL, Khalis Merah, international français dans les catégories de jeunes, a fait l’objet de deux approches de la Fédération algérienne de football ces derniers mois. Antar Yahia et Brahim Hamdani ont notamment tenté de convaincre le Lyonnais de rejoindre les Fennecs.

OL : L’Algérie avance ses arguments pour Merah

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Khalis Merah continue d’attirer les regards au-delà des frontières françaises. Le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, né en 2007 et considéré comme l’une des pépites prometteuses du club, a été contacté à plusieurs reprises par la Fédération algérienne de football.

D’après les informations confirmées par Young Talent AAF, les sollicitations sont venues notamment d’Antar Yahia et de Brahim Hamdani. Les deux responsables ont échangé autour de la possibilité de voir le Lyonnais rejoindre prochainement la sélection algérienne.

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Cette démarche intervient alors que Khalis Merah représente actuellement la France dans les catégories de jeunes. L’Algérie cherche donc à convaincre le joueur de changer de nationalité sportive afin de pouvoir porter le maillot des Fennecs.

Tous les ans, la France, qui forme plusieurs footballeurs à travers les centres de formation de ses clubs, voit une bonne partie de ce vivier filer vers le pays d’origine des parents de ses binationaux.

Khalis Merah sécurisé jusqu’en 2029

Le club rhodanien considère son jeune milieu comme un élément à fort potentiel et a récemment sécurisé son avenir en prolongeant son contrat professionnel jusqu’en 2029.

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Formé à l’Olympique Lyonnais depuis son plus jeune âge, Merah fait partie des joueurs sur lesquels le club compte pour les années à venir. Son profil et sa progression lui valent désormais une attention particulière, y compris sur le plan international.

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À 19 ans, le joueur dispose encore de temps pour réfléchir à son avenir international. Pour l’OL, cette situation confirme surtout l’évolution d’un joueur dont le potentiel attire désormais l’attention de plusieurs horizons. Reste à connaître la position de Khalis Merah face aux sollicitations algériennes.