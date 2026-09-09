Mercato OL : Amayo Seyo, deuxième renfort pour la Pro 2

L’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’Amayo Seyo, défenseur central en provenance de l’académie Ivoire FC. Âgé de 18 ans, le jeune joueur a signé son premier contrat professionnel pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2028, et rejoindra le groupe Pro 2 de Gueïda Fofana.

Mercato : L’OL renforce encore sa défense

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La réserve lyonnaise poursuit son recrutement après avoir enregistré l’arrivée d’Ismaël Jabateh. Désormais engagée en National 2, elle cherchait notamment à renforcer son secteur défensif afin de disposer de davantage de solutions dans l’axe.

Après le défenseur de 19 ans arrivé de Sturm Graz, l’OL a donc officialisé la signature d’Amayo Seyo. Né en 2008, le jeune défenseur arrive de l’académie Ivoire FC et s’est engagé pour deux saisons avec les Rhodaniens. Il ne rejoint toutefois pas directement l’équipe professionnelle de Paulo Fonseca. Comme Ismaël Jabateh, il intégrera dans un premier temps le groupe Pro 2.

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Il arrive après une première expérience lyonnaise. Amayo Seyo avait en effet effectué des essais dans le Rhône à la fin de la saison dernière. Le club a donc pu l’observer avant de décider de lui proposer son premier contrat professionnel.

Deux matchs amicaux avec la réserve

Le défenseur central a également participé à la préparation estivale de la réserve lyonnaise. Il a notamment pris part aux matchs amicaux contre Rumilly-Vallières et Dijon, deux rencontres conclues sur le même score de 2-2.

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Ces apparitions lui ont permis de poursuivre son intégration avant la signature officielle de son contrat. Avec son gabarit de 1,94 m, Amayo Seyo vient désormais apporter une solution supplémentaire à Gueïda Fofana dans l’axe de la défense.

Le jeune Lyonnais devra notamment composer avec la concurrence de Melvyn Otobo. Il pourrait également retrouver Noham Kamara lorsque ce dernier sera amené à redescendre du groupe professionnel.

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