Mercato : Le PSG cible Jorge Dominguez pour l’hiver

Jorge Dominguez attise toutes les convoitises. Alors que le PSG cherche un défenseur central pour le mercato hivernal, la pépite de l’Atlético Madrid figure en haut de sa liste.

Mercato : Le PSG vise Jorge Dominguez

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Le PSG prépare déjà un coup XXL pour le mercato hivernal. Malgré un mercato estival dense (152 M€ dépensés pour 334 M€ de ventes), le club cherche le futur successeur de Marquinhos. Les pensionnaires du Parc des Princes seraient en pince pour Jorge Dominguez, selon Team Talk.

Le jeune Espagnol de 16 ans brille déjà en Liga. Son talent attire les regards. Paris y voit l’opportunité idéale d’intégrer un nouveau phénomène, dans la lignée des João Neves, Bradley Barcola et Désiré Doué. Mais l’affaire ne sera pas mince pour le Paris SG.

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La concurrence s’annonce rude. En Angleterre, Chelsea, Manchester City et Arsenal surveillent le joueur. Les Gunners ont même déjà essuyé un refus de l’Atlético Madrid. Le club madrilène n’aurait aucune intention de se séparer de son jeune talent. À l’Atlético, Dominguez est considéré comme l’un des joueurs appelés à incarner l’avenir du club. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour.

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Le Bayern Munich est aussi chaud pour recruter Jorge Dominguez. Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune défenseur pourrait rapidement voir sa valeur exploser. Pour devancer l’Europe entière, Luis Campos devra vite agir et se montrer persuasif. Sur Transfertmarkt, Jorge Dominguez vaut 8 millions d’euros. Mais les Colchoneros vont exiger au moins 50 millions d’euros avant de laisser partir leur roc.