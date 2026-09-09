RC Lens – Slavia Prague : Dino Toppmöller face à un casse-tête

Le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague, trois ans après sa dernière participation. Pour Dino Toppmöller, les difficultés du début de saison, les incertitudes défensives et les choix encore à effectuer avant cette première européenne constituent plusieurs dossiers à régler.

RC Lens – Slavia Prague : Les Sang et Or arrivent avec des doutes

La suite après cette publicité

Le Racing aurait forcément préféré préparer son retour en Ligue des champions dans un autre contexte. Après une victoire contre Auxerre, les Sang et Or ont enchaîné deux défaites, à Strasbourg puis contre Lorient (0-1) à Bollaert samedi dernier.

Face aux Merlus, les Lensois ont pourtant largement dominé territorialement, mais sans parvenir à concrétiser leurs occasions. Lorient a finalement profité d’une perte de balle au milieu de terrain pour inscrire l’unique but de la rencontre. Une nouvelle contre-performance qui a provoqué les sifflets des supporters au coup de sifflet final.

Lisez aussi : RC Lens : Toppmöller dévoile le plan stratégique pour sa défense

À voir

OM : Igor Paixao inquiète, Riolo tire la sonnette d’alarme !

Sur X, Walid Acherchour a également livré un constat sévère sur les trois premières journées de Ligue 1. Le journaliste de RMC Sport a notamment pointé un premier match en trompe-l’œil, une deuxième rencontre très moyenne et une troisième prestation jugée catastrophique.

Toppmöller doit trouver la bonne formule

Les changements intervenus dans l’effectif lensois compliquent également la tâche de l’entraîneur allemand. Les départs, les blessures et les difficultés rencontrées au milieu de terrain ont modifié les équilibres du groupe.

Florian Thauvin a reconnu cette situation après la défaite contre Lorient. « Pour l’instant on n’a pas encore trouvé notre rythme de croisière », a expliqué le capitaine du Racing. Avec ces incertitudes, Toppmöller doit rapidement trouver des solutions. Le secteur défensif reste notamment sous surveillance, avec plusieurs interrogations autour des joueurs susceptibles d’occuper les couloirs.

Todibo représente un renfort pour le Racing

Dans ce contexte, l’arrivée de Jean-Clair Todibo constitue toutefois une possibilité intéressante pour le technicien lensois. Trop juste pour intégrer le groupe contre Lorient, le défenseur central a depuis retrouvé du rythme à l’entraînement et pourrait faire ses débuts avec le RC Lens face au Slavia Prague.

Lisez aussi : Mercato : Incroyable ! Le RC Lens détourne Todibo de l’OM !

À voir

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour le retour de Patrik Calgren

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca rattrapé par l’hécatombe

Toppmöller ne cache pas son impatience de pouvoir compter sur l’expérience de l’international français, arrivé en prêt de West Ham le 1er septembre. Jonathan Gradit, de retour dans le groupe après neuf mois d’absence, sera également du déplacement, même si une titularisation paraît moins probable.