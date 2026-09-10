Accueil - FC Nantes - Mercato FC Nantes : C’est confirmé, retour imminent de Patrik Carlgren

Patrik Carlgren a dit oui pour faire son retour au FC Nantes. Le coach nantais, Grégory Poirier a confirmé la nouvelle.

Mercato FC Nantes : Poirier confirme le retour de Patrik Carlgren

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Le FC Nantes tient sa solution pour remplacer Alexis Mirbach. En conférence de presse ce jeudi, Grégory Poirier a confirmé le retour prochain de Patrik Carlgren chez les Canaris, même si quelques formalités restent encore à régler.

Comme annoncé mercredi par L’Équipe, le gardien suédois devrait donc retrouver les bords de l’Erdre. Parti libre du FC Nantes en juin dernier, Carlgren va revenir pour renforcer le groupe nantais après la grave blessure d’Alexis Mirbach, doublure de Maxime Dupé depuis le début de la saison.

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En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur Grégory Poirier a officialisé la nouvelle à deux jours du déplacement des Canaris à Sochaux. Il précise l’état d’avancement du dossier. L’accord est quasi bouclé. Il ne reste plus que quelques démarches administratives à régler avant l’officialisation.

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À première vue, Maxime Dupé devrait conserver son statut de numéro 1. L’arrivée de Carlgren ne remet donc pas immédiatement en cause sa place dans la hiérarchie. Mais la situation pourrait évoluer. De nouvelles performances décevantes de l’ancien gardien de l’OGC Nice pourraient notamment relancer la concurrence dans les prochaines semaines.