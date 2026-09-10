FC Nantes vs Sochaux : Grégory Poirier confirme trois forfaits  

Grosse inquiétude au FC Nantes avant le choc face à Sochaux en Ligue 2. Trois joueurs sont forfaits.

FC Nantes vs Sochaux : Grégory Poirier privé de trois joueurs

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Pas de retour miracle pour Killian Corredor ce week-end. L’attaquant nantais est out pour le déplacement à Sochaux, tout comme Fabien Centonze et Alexis Mirbach. L’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, a confirmé ces trois forfaits ce jeudi en conférence de presse.

Touché aux ischio-jambiers, Corredor rate ainsi un troisième match consécutif. Le staff espérait pourtant le récupérer pour cette sixième journée de Ligue 1. Poirier avait d’ailleurs prévenu la semaine dernière que le joueur pourrait attendre la fin de la trêve internationale avant de rejouer. La prudence l’emporte donc.

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De leur côté, le latéral Fabien Centonze et le jeune portier Alexis Mirbach restent aussi à l’infirmerie. Le gardien de but a contracté une grave blessure et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Cette absence pousse même les Kita à chercher un nouveau portier.

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Cette vague de blessures tombe au moment où les Canaris lancent leur dynamique. Lundi dernier, ils ont enfin signé leur premier succès de la saison face à Nancy (1-0). Samedi, le FC Nantes vise un deuxième succès d’affilée sur la pelouse du Stade Bonal. Mais il faudra composer sans ces trois éléments.