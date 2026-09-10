Mercato ASSE : Strahinja Stojković rejoint l’OFK Belgrade

Strahinja Stojković va quitter l’ASSE et retourner en Serbie, où il s’engagera avec l’OFK Belgrade dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le jeune latéral droit de 19 ans, qui n’a disputé que 67 minutes avec l’équipe première stéphanoise, tentera ainsi de relancer sa progression.

Mercato ASSE : Stojković retourne en Serbie

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Strahinja Stojković va poursuivre sa saison loin de Saint-Étienne. D’après les informations de Mozzart Sport, le défenseur serbe rejoindra l’OFK Belgrade sous la forme d’un prêt d’un an. Il retrouvera ainsi son championnat national, quelques mois après l’avoir quitté pour rejoindre les Verts.

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Arrivé à l’ASSE à l’été 2025 en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, le latéral droit n’a pas réussi à s’imposer dans le Forez. International serbe U19, Stojković n’a joué que deux rencontres avec l’équipe première, pour un total de 67 minutes. Le jeune défenseur a également évolué avec la réserve stéphanoise, en cinquième division française, afin de poursuivre sa progression et engranger du temps de jeu.

Une saison sans la moindre minute avec les Verts

La situation de Stojković ne s’est pas améliorée depuis le début de cette saison. Le Serbe n’a disputé aucune minute avec l’équipe première, même s’il figurait sur le banc lors des trois premières journées.

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Face à ce manque de perspectives, le joueur a donc choisi de retourner temporairement dans son pays natal. À l’OFK Belgrade, il aura l’occasion de retrouver un championnat qu’il connaît et de chercher le temps de jeu qui lui a fait défaut depuis son arrivée en France. L’objectif sera notamment de retrouver du rythme et de relancer une progression freinée durant son passage à Saint-Étienne.

Stojković devra gagner sa place à l’OFK Belgrade

Son arrivée à l’OFK Belgrade ne garantit toutefois pas à Stojković une place de titulaire. Le jeune international serbe U19 devra composer avec une concurrence déjà présente au poste d’arrière droit. Il retrouvera notamment Marko Gobeljić, joueur expérimenté, ainsi que le Macédonien Stefan Despotovski. Le club de Karaburma vient par ailleurs de renforcer sa défense avec plusieurs éléments, dont Nikola Maraš.

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Neuvième de la Mozzart Bet Super League après deux victoires, trois nuls et trois défaites, l’OFK Belgrade cherche à améliorer sa solidité défensive. Son entraîneur Jovan Damjanović, adepte d’un football offensif, souhaite notamment renforcer ce secteur. Stojković devra donc rapidement gagner la confiance de son nouvel entraîneur.