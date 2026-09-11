Accueil - News-fil de l’actualité football - ASSE : Cathro met les choses au clair avant Dunkerque

‎‎À la veille du déplacement de l’ASSE à Dunkerque, Ian Cathro a fait le point sur l’état de son groupe lors de sa conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur stéphanois s’est montré rassurant sur les petits pépins physiques, tout en appelant ses joueurs à conserver leur lucidité après cinq victoires en cinq journées de Ligue 2.

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‎‎À l’approche de la sixième journée, Ian Cathro dispose d’un groupe globalement opérationnel. Le technicien écossais reconnaît quelques « petits pépins », mais refuse de les assimiler à de véritables blessures : « On a quelques petits pépins mais il ne s’agit pas de blessures à proprement parler. Il n’y a rien de problématique, c’est normal quelques mois après la reprise. »

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Une situation qui pourrait néanmoins nécessiter quelques arbitrages d’ici samedi. ‎‎Le cas de Paul Eymard fait notamment l’objet d’une attention particulière. Après deux séances intenses, le joueur doit encore accumuler du travail avant de retrouver complètement la compétition.

Marten Paalberg suit également un programme adapté après une blessure plus délicate à gérer. Cathro prévient : « On doit faire preuve d’intelligence dans sa gestion, on aura bientôt l’occasion de le revoir sur les terrains ! »

‎‎Cinq sur cinq, mais Cathro refuse de s’emballer

‎‎Le bilan parfait de l’ASSE pourrait naturellement provoquer un excès de confiance. Cinq matches, cinq succès : le scénario est idéal. Pourtant, Ian Cathro assure ne percevoir aucun relâchement dans son vestiaire. « Je sens un groupe calme, conscient de là où nous sommes », explique-t-il, avant de rappeler que les objectifs stéphanois restent encore éloignés.

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‎‎Cette prudence sera particulièrement importante à Dunkerque. Un déplacement n’a rien d’une promenade de santé, même lorsqu’une équipe arrive portée par une série immaculée. Pour les Verts, l’enjeu sera donc double : prolonger leur dynamique tout en démontrant que leur solidité mentale vaut autant que leurs résultats.

‎‎Un effectif fourni, un problème que Cathro revendique

‎‎L’autre enseignement de cette conférence concerne la concurrence. Avec plusieurs solutions disponibles, l’entraîneur stéphanois ne considère pas la richesse de son groupe comme une contrainte. Au contraire. « Une équipe de football, ce n’est pas un onze », rappelle Ian Cathro, qui veut voir chaque joueur pousser ses partenaires vers le haut.

‎‎Cette profondeur pourrait devenir un atout majeur au fil d’une saison longue de Ligue 2. Elle permet notamment de gérer les blessures, les suspensions et l’enchaînement des rencontres sans dépendre systématiquement des mêmes titulaires. Cathro assume cette concurrence : « Avoir de bons joueurs, ce n’est pas synonyme de mal de tête, c’est une bonne chose. J’en suis très heureux. »

‎‎Dunkerque, premier véritable test de maîtrise

‎‎Le déplacement chez l’USL Dunkerque arrive ainsi dans un contexte particulièrement intéressant. L’ASSE possède la confiance née de son départ parfait, mais doit désormais prouver qu’elle sait gérer cette position sans modifier ses exigences. Le discours de Cathro laisse penser que la vigilance reste de mise. ‎Le principal point à surveiller concernera l’utilisation des joueurs encore fragiles physiquement.

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‎Eymard et Paalberg ne semblent pas exclus durablement, mais leur situation demeure évolutive. C’est précisément là que la profondeur du groupe peut peser : plutôt que de forcer un retour, Cathro dispose de suffisamment de solutions pour privilégier la prudence. Une bonne nouvelle avant un rendez-vous où l’ASSE aura surtout intérêt à rester fidèle à ce qui fonctionne.